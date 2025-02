Dalas Maveriksi smatraju da će Luka Dončić ubrzo propasti zbog nezdravog načina života.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Luka Dončić glavna je tema NBA lige već nekoliko nedjelja - prvo zbog "trejda" kojim su ga Dalas Maveriksi mijenjali Entonija Dejvisa iz Los Anđeles Lejkersa, a zatim i zbog privikavanja na novu sredinu. Danas se priča i piše o njegovom tripl-dabl učinku protiv bivšeg kluba, jer je i pored loše šuterske partije namučio ekipu iz Teksasa.

Dok mnogi smatraju da će Luki Dončiću u Los Anđelesu biti bolje jer će biti prva zvijezda najpoznatije NBA franšize, ima i onih koji tvrde da se njegova karijera bliži kraju. Kako prenosi pouzdani "Atletik", Dalas Maveriksi su se Slovenca riješili jer pred njim nije još mnogo uspješnih sezona u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu!

"Ljudi koji su bili svedoci Dončićevih posljednjih dana u Dalasu ne mogu da kažu mnogo lijepih stvari o njegovom profesionalizmu. Zovu ga lijenim. Oni govore o problemima sa kilogramima koji su bili tako čest izvor frustracije unutar tima. Pominju društvene navike o kojima se već pisalo, da voli pivo i nargile, a to je bio dio zabrinutosti NBA timova još kada se kao zvijezda Real Madrida prijavio za NBA draft. Dalas predviđa Dončićevu košarkašku propast, ističući zdravstvenu istoriju koja će, kako neki vide, vjerovatno dovesti do katastrofe u narednih pet godina", navodi se u tekstu o Luki.

Dončića već kritikovali zbog načina života!

Grčko-kanadski stručnjak Haralabos Vulgaris, svojevremeno "direktor za kvantitativna istraživanja i razvoj" u ekipi Dalas Maveriksa ispričao je kako je lično gledao skidanje kilograma Luke Dončića u timu iz Teksasa.

"Svoju kondiciju ne shvata ozbiljno, svoju ishranu ne shvata ozbiljno i sve je to tačno. Ali to je sve sjajno, jer te stvari možete da ispravite. Jedinstvena je to situacija. Svaka osoba koja je radila u Maveriksima osim mene bila je prestravljena od tog tipa. Svako je htio da mu ljubi du*e da bi obezbijedio svoju budućnost", rekao je Kanađanin.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Ipak, Vulgaris je komentarisao da bi odluka o selidbi Luke Dončića u Lejkerse mogla da uništi podršku koju su Maveriksi imali u Dalasu. Po njegovim riječima, ovo bi mogao da bude jedan od najgorih "trejdova" u istoriji NBA lige, a za sada se čini da će Lejkersi mnogo bolje proći nakon razmjene u kojoj je veliki broj igrača promijenio sredinu.

Šta je Dalas dobio za Luku?

Ekipa iz Teksasa je "zapakovala" Luku Dončića, Markifa Morisa i Maksija Klebera, a iz Lejkersa su stigli Entoni Dejvis, Maks Kristi i pik sa drafta 2029. godine. Takođe, Lejkersi su Juti dali Džejlena Hud-Šifina i pik druge runde sa drafta 2025. godine, a od Maveriksa su dobili pik druge runde iste godine.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nažalost, Dalas Maveriksi su odmah vidjeli da Entoni Dejvis ne može u kontinuitetu da bude zdrav. On se povrijedio već na debiju, pa nije bio ni na meču protiv svog nekadašnjeg kluba. Sa klupe pored terena odgledao je kako Dončić bilježi tripl-dabl učinak, a Lejkersi pobjeđuju Maverikse.