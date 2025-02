Paulijus Motijunas se oglasio zbog priča o dolasku NBA lige u Evropu.

NBA liga najavila je dolazak u Evropu. Već neko vrijeme priča se o tome i o planovima da će sa FIBA da naprave novo takmičenje. Žele da se prošire, vide kakav uticaj imaju evropski igrači u Americi i hoće da budu dio svega toga. Očekivano, to je nešto od čega strahuje Evroliga.

Zbog toga se oglasio i izvršni direktor elitnog takmičenja Paulijus Motijunas. "Čitao sam komentare o tome da će da bude napravljena nova liga u Evropi i za mene lično to nema nikakvog smisla. Već imamo četiri različite lige. Mi, Evroliga, imamo najbolji mogući proizvod. To je nešto što treba da se cijeni i poštuje, jer ono što su klubovi i liga uradili za ovih 25 godina je nevjerovatno", rekao je Motijunas u intervjuu za "SportsPro".

Ima zamjerke na račun NBA... "Razumijem pristup NBA lige i cijenim to koliko su oni veliki. To je najjača košarkaška liga na svijetu. Ali, ono što mi se ne sviđa je taj mentalitet kao 'mi ćemo da dođemo i očitaćemo lekciju svima kako treba da se radi'"

"Kako onda da zaradimo?"

Navodi i da bi ovakva promjena i stvaranje nove lige bila loša za navijače. "Naravno da svi žele da slušaju NBA ligu i da vide šta mogu da ponude, ali ako imate pet liga, onda možete da zaboravite na navijače. Uključite TV i ne znate koji tim igra ni u kom takmičenju. Sada na to dodajete još jednu ligu. Ponavljam, to nema nikakvog smisla. Ne samo za navijače, već i za zaradu. Ne možemo svi da nudimo sponzorima istu stvar. Kažem, teško je to razumijeti."

Želi da svi oni rade zajedno, a ne da se međusobno napadaju. "Smatram da NBA liga, FIBA i Evroliga treba da rade na zaštiti košarke, da se takmičimo sa drugim sportovima i da radimo na razvoju košarke. Razumijem želju za proširenjem i za NBA utakmicama i stvari tog tipa. Međutim, moramo zajedno da radimo da štitimo košarku. Ako se takmičimo međusobno onda će drugi sportovi da dobiju momentum, da budu bolji od nas. Zato treba da štitimo košarku", zaključio je Motijunas.