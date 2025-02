Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović uputio apel Grobarima pred Kup Radivoja Koraća u Nišu.

Danas u Nišu počinje Kup Radivoja Koraća, a predsednik Partizana Ostoja Mijailović, čiji klub u četvrtak protiv Vojvodine počinje učešće na turniru, oglasio se apelom za navijače. U intervjuu za "Sportal", Mijailović je tražio od navijača Partizana da ne dozvole da dođe do "pražnjenja tribina" zbog nedoličnog ponašanja.

"Ono što je takođe veoma važno, jeste da istaknem kako se nadam da će u dvorani "Čair" biti dovoljno pameti da se utakmice završe pred punim tribinama i bez incidenata. Nije nikakva tajna da postoje oni koji bi jedva dočekali da navijači Partizana budu udaljeni iz dvorane, pa bih jako voleo da naši navijači pokažu mudrost i za tako nešto ne daju nikakvog povoda", rekao je Ostoja Mijailović i potom dodao:

"Partizan u svaku utakmicu, pa makar ona bila i prijateljska, ulazi sa ambicijom da pobedi. To je prosto obaveza koju imamo prema grbu koji nosimo i tako će biti dok je Partizana. Sa druge strane, nije tajna da smo mi formirali tim pre svega orijentisani na dva prioritetna takmičenja za nas, a to su Evroliga i ABA liga. Naravno, treba sačuvati zadravlje i hladnu glavu, pa da onda iz toga napadnemo i trofej. Ako to bude moguće".

Podsetimo, Partizan u četvrtfinalu igra protiv Vojvodine, zatim bi u potencijalnom polufinalu mogao na Megu, a u finalu je moguće da opet dođe do "večitog" derbija i susreta sa Crvenom zvezdom.

Zbog pravila o strancima, Partizan u Nišu neće računati na Bongu, Dejvisa, Majka, Lundberga i Nilikinu.