Luka Dončić je čim je stigao u Los Anđeles riješio da pomogne svima koji su pogođeni požarima koji su poharali Kaliforniju.

Luka Dončić je još prije debija za Los Anđeles Lejkerse kupio publiku i navijače! Čim je stigao u Los Anđeles njegova humanitarna fondacija donirala je 500.000 dolara kako bi pomogla svima koji su pogođeni strašnim požarima koji su se nedavno dogodili u južnom dijelu Kalifornije.

Požari su pogodili Kaliforniju 7. januara 2025. godine i bijesnili su sve do 31. januara. Na kraju je lokalizovano čak sedam požara od Los Anđelesa pa do San Dijega. Suša, premala vlažnost kao i ljudski nemar doveli su do katastrofe u kojoj je poginulo 29 ljudi, a čak 200.000 je moralo da bude evakuisano. Uništeno je preko 18.000 kuća.

"Tako je tužno bilo naučiti više o šteti od požara koji su pogodičli Los Anđeles. Ne mogu da vjerujem da se to dešava i saosjećam sa svom decom koja su izgubila kuće, škole i mjesta na kojima su se igrali sa prijateljima. Danas će moja fondacija donirati 500.000 dolara kao sredstva za oporavak. Takođe sam spreman da pomognem da se obnove tereni, igrališta i površine koje su uništene jer je svakom djetetu neophodno sigurno mjesto za igru. Svima koji su pogođeni ovim požarima želim da poručim da smo mi sada tu da pomognemo. Vaš novi komšija, Luka", stoji u poruci Luke Dončića.

Šta je uradio Dončić?

Dok je Entoni Dejvis već stigao da se povrijedi u dresu Dalasa, Luka Dončić je upisao prve minute kao član Lejkersa. Igrao je 23 minuta u pobjedi nad Jutom 132:113 i za to vrijeme je upisao 14 poena, 5 skokova i 4 asistencije. Sledeći meč će Lejkersi opet igrati sa Jutom i to sjutradan od tri časa posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

