Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se u utakmici 24. kola Evrolige.

Na parketu sve pršti, a centar Partizana Tajrik Džons dobio je tehničku grešku nakon duela sa Kalinićem i žestokog prigovora.

Ovo je veliki problem za Partizan jer Tajrik Džons već u drugoj četvrtini dobio četvrtu ličnu grešku.

Najprije je Tajrik Džons je promašio zicer, a Ajzea Majk nije uspio da uhvati skok. Potom je pojurio Kalinića kome je izbio loptu, a kada je Kalinić ipak pokupio do njega je došao Džons kome su sudije svirale faul.

To mu je bio treći faul i bio je jako bijesan pa je zbog neprimjerenog ponašanja dobio i tehničku grešku i to je četvrti faul!

Veliki problem za Partizan. Tri slobodna bacanja za Zvezdu. Kenan jedno za tehničku, a Kalinić dva za faul i Zvezda ponovo vodi, 31:33