Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Voija, koji su po mnogima trebalo da se zadovolje pozicijom odmah iza Partizana i Crvene zvezde, upravo su na terenima timova iz evropske elite pokazali koliko su postali ozbiljan tim, pa kada je u pitanju 1. mjesto pred plej-of sada će se prije svih pitati momci u plavo-bijelom.

Ima još mnogo utakmica da se igra, poručio je Andrej Žakelj.

Očekivano, trener Budućnosti želi da smanji euforiju nakon pobjeda nad Partizanom i Zvezdom u Beogradu, jer crnogorski šampion još ništa nije osvojio. Ipak, iako je do kraja još deset rundi pitanje pol-pozicije pred plej-of potpuno je u rukama njegovih momaka, prenose Vijesti.

Tri od četiri najteža gostovanja - Partizan, Crvena zvezda i Cedevita-Olimpija - Podgoričani su već riješili u svoju korist, a do kraja ligaškog dijela van “Morače” najteži izazovi trebalo bi da budu Dubai i Spartak, posljednja ekipa koja je savladala “plavo-bijele” ove sezone u regionalnom takmičenju.

Beograd je drugi put osvojen ove sezone, imamo još toliko toga pred nama, ali večeras ćemo da uživamo. Večeras smo i definitivno ove sezone, glavni grad Srbije obojili u plavo-bijelo ⚪️https://t.co/dood4iKBPIpic.twitter.com/J94gFzXz46 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI)February 10, 2025

Trenutno na vrhu, tim iz Podgorice ima isti učinak kao Partizan (18-2), dok je Crvena zvezda sa 16-4, čini se otpisana iz borbe za prvo mjesto. Tako će možda i odlučujući meč do kraja za prednost domaćeg terena u plej-ofu ekipa Andreja Žakelja igrati 11. aprila kada u “Moraču” stižu beogradski “crno-bijeli”, prenose Vijesti.

Uz to, Partizan samo sedmicu nakon toga čeka još jedan težak izazov i novi derbi protiv Crvene zvezde u koji će ući kao domaćin. Takođe, neposredno prije gostovanje u Podgorici ekipu Željka Obradovića čeka meč posljednjeg kola regularnog dijela Evrolige, protiv Real Madrida u Beogradu.

Kada su u pitanju preostali abaligaški mečevi za Partizan mogli bi da budu komplikovani i dueli u gostima protiv Dubaija i Cedevita-Olimpije.

Ko s kim do kraja?

BUDUĆNOST (18-2): Cedevita-Olimpija (D), Mega (G), Borac (D), Spartak (G), Cibona (G), SC Derbi (G), Partizan (D), Krka (G), FMP (D), Dubai (G).

PARTIZAN (18-2): Krka (G), FMP (D), Dubai (G), Mornar (D), Split (G), Igokea (D), Budućnost (G), C. zvezda (D), Cedevita-Olimpija (G), Mega (D).

C. ZVEZDA (16-4): Zadar (D), Cedevita-Olimpija (G), Mega (D), Borac (G), Spartak (D), Cibona (G), SC Derbi (D), Partizan (G), Krka (D), FMP (G).

Do kraja je ostalo još dosta, ali mnogo toga će biti jasnije nakon 11. aprila, jer bi trijumf Budućnosti praktično vrijedio dvostruko pošto bi “plavo-bijeli” u međusobnom duelu bili bolji od Partizana.

Prvo mjesto na kraju ligaškog dijela neće riješiti pitanje pobjednika, ali je od titule Budućnost iz 2018. bilo ključno u plej-ofu, pošto su u mečevima doigravanja praktično uvijek prolazile ekipe koj su imale prednost domaćeg terena. Na kraju, možda ni to ne mora da bude odlučujuće kada je u pitanju ovaj tim Budućnosti, koji je pokazao da zna kako se osvajaju i najteža gostovanja.

- Od početka igramo dobru košarku, a u posljednja dva mjeseca imamo dva poraza u oba takmičenja, to je pokazatelj da možemo. Igrači vjeruju u ovo što radimo i to donosi rezultate - naglasio je Žakelj.

Za “plavo-bijele” je sada najvažnije da pauzu zbog Kupa iskoriste da se konačno nakon teškog ritma sa dva meča sedmično odmore, da se oporavi Džuvan Morgan (juče odradio magnetnu), a potom i krenu ključne bitke - u ABA ligi i Evrokupu, pišu Vijesti.

Od 2015. samo su Budućnost i Igokea dva puta slavili u Beogradu

Budućnost je u nešto manje od dva mjeseca dva puta osvojila Beograd, savladala je naprije Partizan (97:90) u Beogradskoj areni, a prije dvije noći i Crvenu zvezdu (96:89) u “Pioniru”.

“Plavi su tako ponovili podvig iz sezone 2020/21. kada su takođe oba puta slavili u prijestonici Srbije.

Koliko je teško doći do dva trijumfa protiv “vječitih rivala” na njihovom parketu najbolje govori podatak da je Budućnost u posljednjih 10 godina to uspjela dva puta, a ostatak ABA lige samo jednom - i to Igokea u sezoni 2015/16.