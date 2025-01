U analizi još jedne pobede Partizana u Evroligi Vlade Đurović istakao dvojicu košarkaša.

Izvor: Arena sport 3 Premium/Screenshot

Košarkaški klub Partizan igra fantastičnu košarku tokom poslednjih nekoliko nedelja, a to pokazuju i rezultati koje tim Željka Obradovića beleži protiv najboljih timova u Evropi. Zbog toga je crno-belima skinuo kapu i iskusni trener Vlade Đurovića, koji je na televiziji "Arenasport" analizirao dešavanja u evropskoj košarci.

Na samom početku Đurović je čestitao Partizanu zbog niza pobeda, pričao je i o pojedinačnom učinku Obradovićevih igrača, uz posebne pohvale za košarkaša čiji dolazak letos nije izazvao mnogo pažnje, a ispostavlja se kao pun pogodak. Pre toga Đurović je sipao komplimente na račun potencijalnog srpskog reprezentativa Alekseja Pokuševskog.

"Partizan zaslužuje čestitke, Dejvis igra sve bolji, ima samopouzdanja. Tajrik se uvek bori, baca, vrišti... Takve igrači navijači vole. Bonga je odigrao najbolju utakmicu. Čudio sam se što ga Željko drži, ali sad sam video. Može da igra i ispod koša. Pokuševski je pogodio dve trojke koje nisu rešile utakmicu jer je Partizan doveo meč gde treba, ali su dotukle protivnika. Sreća ga je nagradila za mnogo 'prljavog posla'. On je zaslužio tako nešto. Očekivao sam od njega dve trojke po utakmici. Utakmica završena šest razlike, on dao tih šest poena. Može neko da kaže da je on odlučio", istakao je Đurović.

Osvrnuo se iskusni košarkaški trener i na ostale igrače Partizana, među kojima je našao heroje za fantastičnu seriju crno-belih u Evroligi. Po njegovim rečima, posebne pohvale zaslužuje Sterling Braun koji je bolji od Larkina, Džejmsa, Nana i ostalih evroligaških bekova.

"Na Lakića se može računati, bio je drugi strelac Zadra, tri godine igrao ABA ligu. Može da igra odbranu i protiv viših i protiv nižih. Lundberg je iskoristio izostanke igrača na najbolji način, zaslužio je velike minute. Karlik Džouns se vratio, bio je vođa, malo pao i sada je tu. Sterling Braun je najbolji bek u Evroligi u poslednja dva-tri kola, možda četiri. Nadmašio je sve igrače, ne vidim ko igra bolje. Kenan ne može da postigne koš, o tome da ne govorimo kolika je razlika kad imaš Brauna i kad imaš Kenana", rekao je Vlade Đurović.

Partizan ima tri pobede u nizu na evroligaškoj sceni, odnosno pet trijumfa u poslednjih šest mečeva. To je donelo crno-belima potpuni priključak za mesta koja vode u doigravanje, a nema sumnje da bi pobeda nad Crvenom zvezdom u narednom kolu pokazala da je Partizan veoma blizu plej-ina ili plej-ofa.