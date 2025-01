Srpski košarkaši Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić imali su noć za zaborav.

Igralo se osam NBA mečeva u noći između srede i četvrtka, na parketu su bila dvojica srpskih košarkaša, ali će oni ove utakmice probati što prije da zaborave - jednostavno, nije se desilo ništa što bi trebalo da zapamte kapiten nacionalnog tima Bogdan Bogdanović i dugogodišnji reprezentativac Vasilije Micić.

Bogdanovićeva Atlanta poražena je od Detroita, Micićev Šarlot izgubio je od Memfisa, a njih dvojica imali su veoma slab učinak, iako su dobar dio meča proveli u igri. Treneri su im verovali, ali srpski košarkaši nisu uspjeli da pronađu pravi ritam i pomognu svojim ekipama da stignu do pobjede.

Bogdan Bogdanović je u maloj krizi, a na njega je negativno uticao prekid niza utakmica na kojima je postigao barem jednu trojku. Imao je trocifren broj takvih utakmica sve do nedavno, a sada se muči da pronađe šutersku formu - meč protiv Detroita završio je sa samo dva postignuta poena i to bez pogotka iz igre. Kapiten Srbije promašio je pet šuteva za dva poena i četiri šuta za tri poena, a bio je maksimalno precizan sa linije za slobodna bacanja. Uz to je imao tri skoka i jednu asistenciju za više od 19 minuta na parketu.

Vasilije Micić je odigrao nešto više od 18 minuta, a za to vrijeme nije uspio da postigne poene. Promašio je sva tri šuta iz igre na ovom meču, pa je susret završio samo sa dva skoka i dvije asistencije. Iako ove sezone nema zavidnu minutažu u dresu Šarlota, Vasa je uspijevao da pronađe dobar ritam i da donese svom timu mnogo kada se nađe na terenu - ovog puta to nije slučaj jer sada ima dva meča u nizu na kojima se nije upisao u strelce.