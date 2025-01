Džonu Braunu je teško palo šest mjeseci oporavka i pokušaja da se vrati na teren posle teške povrede.

Uspio je! Vratio se na teren Džon Braun posle šest mjeseci van igre. Povrijedio se pred kraj prošle sezone iskusni krilni centar, a onda mu je istekao ugovor sa Monakom i ostao je bez angažmana. Stigao je u Crvenu zvezdu, morao da čeka mjesec dana da izađe na teren, a onda je konačno zaigrao u meču sa Baskonijom!

Crvena zvezda je dobila tu utakmicu i uspela da se popne do samog vrha tabele Evrolige, a Amerikanac je sada na instagramu podijelio video svojih prvih poena u crveno-bijelom dresu i emotivno se obratio pratiocima. Na meču sa Baskonijom Braun je imao četiri poena, šest skoova i dve asistencije za 14 minuta na terenu, tako da se dobro uklopio u ekipu koja je igrala bez povređenog Majka Dauma i sa Filipom Petruševom koji je zbog virusa mogao da bude na terenu samo četiri minuta.

"Od čekanja da se vratim šest mjeseci... Do toga da sam sada zaigrao, bilo je ovo iskustvo koje mi je otvorilo oči. Nisam mnogo toga uradio, ali na kraju utakmice sam mogao da pogledam sebe u ogledalu i da znam da sam dao sve od sebe. Dobra pobjeda na debija!", napisao je emotivni Džon Braun uz snimak svojih prvi poena:

Njegov nekadašnji saigrač iz Uniksa, a sada partner u Crvenoj zvijezdi Ajzea Kenan se prvi javio u komentarima i napisao: "Ovo je samo početak! Dobrodošao nazad", a dobrodošlicu nazad na teren i u crveno-bijeli tim mu je poželio i nekadašnji bek Zvezde Džon Holand.

Upravo je to što je Kenan u Crvenoj zvijezdi bioi jedan od razloga što je Braun došao u Beograd. "Otkako sam u Uniksu igrao protiv Crvene zvezde žudeo sam da dođem ovde i igram sa ovakvom publikom na svojoj strani. Bilo je lepo to gledati, ali da takvi navijači navijaju za tebe je vjerovatno potpuno drugačije osjećanje Definitivno je to bio veliki plus. Zajedno smo igrali protiv ovog tima, a on je sad tu i sviđa mu se ovde. Nadam se da mogu da budem "lijepak" koji je ovom timu bio potreban da navijačima pruži ono što zaslužuju. A to je mjesto u plejofu!", rekao je on u novogodišnjem intervjuu za MONDO.

U tom razovoru je takođe otkrio da samo želi da u novoj godini i ovoj sezoni bude zdrav, kao i da mu je jasno da odmah po povratku neće biti onaj igrač kakav je bio nekada. Imaće novu priliku da se pokaže već u nedelju na meču protiv FMP-a pošto je pitanje koliko će prilike tu dobiti Filip Petrušev i Majk Daum.

"Samo hoću da ostanem zdrav i da razmišljam pozitivno. Ja razumijem da na početku odmah sada neću biti igrač kakav sam bio, trebaće mi vremena da se vratim, ali znam da sam sposoban da radim razne stvari kako bih pomogao ovom timu da pobjeđuje", rekao je on.

