Buduće pojačanje Crvene zvezde Džon Braun nalazi se u Beogradu gdje će obaviti ljekarske preglede.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Danima je već tema novo pojačanje Crvene zvezde, a sada je i zvanično - Džon Braun je sletio u Beograd. Očekivanja su da Amerikanac uradi ljekarske preglede i onda će biti poznato da li će postati igrač kluba sa Malog Kalemegdana.

Braun je imao povredu ramena, zbog toga će klub uraditi detaljne analize i tek onda ozvaničiti potpis. još od povrede Džoela Bolomboja jasno je da je Zvezdi potrebna zamjena.

Amerikanac ima 32 godine i u profesionalnoj karijeri je nosio dres Virtusa iz Rima, potom Treviza, Brindisa, a od 2020. do 2022. je igrao u Uniksu iz Kazanja. Od 2022. do 2024. je igrao u Monaku, ali se ne može reći da je njegov poenterski doprinos bio značajan. U prvoj sezoni je na terenu provodio 22 minuta i za to vrijeme bilježio 5,5 poena i 3,6 skokova.

U godini za nama je odigrao 33 utakmice Evrolige i davao 5,8 poena i hvatao 3,8 skokova. Međutim, prošle sezone je ponio titulu igrača koji je iznudio najviše faulova u kontinentalnom takmičenju.

Crvena zvezda zauzima 11. poziciju na tabeli Evrolige i ima šest pobjeda i sedam poraza, večeras će u 14. kolu Evrolige gostovati Virtusu u Bolonji od 20.30 sati.