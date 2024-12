Nikola Jokić upisao je tripl-dabl u pobjedi protiv Jute i pokazao zašto je najbolji na svijetu.

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl, ukupno 14. ove sezone, a to je bilo dovoljno da Denver slomi otpor Jute (132:121). Srpski as je dao 36 poena, uz 22 skoka i 11 asistencija, uz to je imao i 4 ukradene lopte. I nije jedini, dvocifren učinak u tri kategorije imao je i njegov saigrač Rasel Vestbruk (16, 10sk, 10as). Uz to eksplozivni plejmejker nije imao nijednu izgubljenu loptu.