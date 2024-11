Vlade Đurović ističe da strani igrači u Partizanu moraju da igraju mnogo bolje u nastavku takmičenja.

Partizan je poražen u prvom meču duplog kola Evrolige od Barselone posle jako loše igre u prvom poluvremenu, a u studiju "Arene sport" dugogodišnji proslavljeni košarkaški trener Vlade Đurović govorio je o tom meču i problemima crno-bijelih. Istakao je da je znao da će crno-bijeli tim izgubiti čim je ušao u neizvjesnu završnicu.

"Priča se ponavlja. Gledao sam prvo poluvrijeme i pitao sam čovjeka da pogleda rezultat... Četiri razlike dva minuta do kraja. Ja sam rekao gotovo je gube! Čim se uđe u neizvjesnu završnicu Partizan gubi, godinama, to je nevjerovatno", rekao je Đurović pa dalje ušao u analizu problema crno-bijelih.

"Bio sam u Prokuplju i u jednom kafiću jedan ozbiljan advokat on je toliko veliki Partizanovac i toliko zna košarku da me je nekada sramota kada nešto ne znam da mu odgovorim. Pitao me je: 'Je l' naša uprava dovoljno dobra? Je l' imamo dovoljno dobar budžet? Da li misliš da je Obradović dobar trener?' Mislim! On kaže pa gdje su rezultati? Rekao sam da je to neobjašnjivo stvarno. Ako je to ovako onda su igrači slabi, a nije to baš tako. Kao što recimo Real ima najbolji tim i najveći budžet, ali trener je najslabija karika, ima razlog. Kao i Milano koji ima ogroman budžet, ali trener je problem jer je sjedio četiri godine u NBA ligi i bio asistent", naglasio je on.

Što se tiče samog meča sa Barselonom izdvojio je nekoliko stranih igrača kao problematične. Jednostavno moraju bolje ako crno-bijeli žele da pobjeđuju. "Ako tako šutira Lundberg 0/7, Karlik Džouns 6/16, Vašington 1/6, Braun 2/7 i Tajrik Džouns 2/7 to je pet stranaca 11/44. To je četvrtina. Pa ne može pet stranaca tako dobro plaćenih tako da šutiraju. Ja i dalje mislim da Barsleona nije toliko jaka i da neće biti na F4, nego je Partizan toliko loše odigrao prvo poluvrijeme."

Sada je na redu meč sa Olimpijom iz Milana, još jednim timom u krizi. Ne samo da ekipa Etorea Mesine ima samo tri pobjede, već su u prošlom kolu poraženi od desetkovane Albe. Djeluje da je rival po mjeri da se prekine serija poraza.

"Ne može biti bolji rival , pogotovo posle poraza od Albe. Ja se pribojavam te utakmice i opet neće to biti lako. Ako ćemo ozbiljno Virtus je slabiji tim od Milana. Momenat je drugačiji. Mesina sada njima priča da je zadnja šansa za prvih deset, kad već nismo dobili onu tamo. I on je računao dobiće tamo i dobiće ovdje i dobro je. Međutim izgubio je tamo. Partizan i ako dobije ima minimalne šanse da se plasira. A ako izgubi ne vidim ni teoretske šanse da se plasira. Ja ne mislim da je iko iz stručnog štaba tako rekao njima, ali ja ne vidim, ako Zvezda sa pet poraza strepi, Milano i Makabi imaju po tri pa ne znaju kako će. A kako će partizan sa dvije= Partizan mora. Moraju i motkama i kamenjem da se pobiju sa Milanom i da se to dobije", završio je on.

