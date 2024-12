Do tada crveno-bijeli igraju u nedelju od 18 časova sa Studentskim centrom, a videćemo da li će Janis Sferopulos možda u Podgorici vratiti Bolomboja na teren, upravo tamo gdje ga je izgubio.

Povrijedio se Džoel Bolomboj na meču krajem oktobra u Podgorici kada je Crvena zvezda savladala Budućnost na gostovanju u ABA ligi 75:73 i od tada ga nema u timu, a sada bi konačno mogao da se vrati. Posle dva mjeseca pauze očekuje se da u srijedu 18. decembra bude u kombinaciji za tim.

Nikola Kalinić je za "Sport klub" u najavi meča sa Anadolu Efesom u prvom dijelu duplog kola Evrolige najavio da se očekuje da iskusni centar konačno bude sa timom kada se otputuje u Istanbul. Do tada crveno-bijeli igraju u nedelju od 18 časova sa Studentskim centrom, a videćemo da li će Janis Sferopulos možda u Podgorici vratiti Bolomboja na teren, upravo tamo gdje ga je izgubio.

"Još jedna velika utakmica, šansa da odigramo dobro, mislim da će da se vrati Džoel, tako da ćemo imati još jedno oružje na parketu", rekao je Kalinić za Sport klub, a vidjećemo da li će se to obistiniti i da li će Bolomboj koji je bio ubedljvio najbolji visoki igrač Crvene zvezde na startu sezone uspjeti da se vrati u tim.

U međuvremenu je bilo dosta promjena na centarskim pozicijama, pa je nakon povrede Bolomboja stigao Filip Petrušev na pozajmicu iz sastava Olimpijakosa i ustalio se na "petici". Uz to nedavno je ugovor potpisao i nekadašnji igrač Uniksa i Monaka Džon Braun, ali kako on takođe izlazi iz povrede veliko je pitanje kada će na teren.

"Sigurno kada imate povrijeđene igrače, kao Bolomboja koji nije igrao dva mjeseca, koštaće nas to. Trebaće mu neko vrijeme da uhvati ritam utakmica. Isto je sa Džonom Braunom. Nov je u timu mora da se adaptira, nije igrao neko vrijeme. Petrušev se već adaptirao, mjesec i po dana je sa nama i dio je tima. Spreman je da igra. Moj posao je da postepeno sve igrače stavim na pravo mjesto, na pravi način, da se to ne odrazi na rezultat i funkciju u timu. Nakon toga kada svi budu zdravi, boljeće me glava. Ko će da igra, a ko neće?", rekao je Janis Sferopulos na konferenciji za medije posle meča sa Olimpijakosom kada su ga pitali za Brauna i Bolomboja.

