Ostoja Mijailović potvrdio je da Partizan više nema nikakva dugovanja.

Izvor: MN Press

Partizan je počeo da podiže formu, ušao je u seriju pobjeda u Evroligi i vratio se u igru za plej-of posle slabijeg starta sezone.

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović saopštio je i još jednu bitnu vijest vezanu za poslovanje - nema više dugovanja. Kako je sam istakao dug je na nuli.

"Imaću konferenciju za medije za nekoliko dana. Partizan više nikome ništa ne duguje. Dug je nula i to je važna vijest. Obrazložiću uskoro sve. Nemam nikakav problem da kažem da smo svi mi u tome učestvovali. Od navijača koji kupuju karte, do države koja je pomogla", rekao je Mijailović za "Meridian".

Za prvog čovjeka Partizana to je veoma važna stavka. "Dug oko poreza bio je oko osam miliona eura kada sam preuzeo klub. Sve ću dokumentovati na toj konferenciji, donijeću bilanse iz naših knjiga. Mi smo potpuno finansijski stabilan klub koji posluje kao najmodernija korporacija. Imao sam sreće da za posao koji sam uradio budem nagrađen velikim trofejima. Sa Nenadom Čankom smo u prvoj sezoni osvojili Kup, pa smo u naredne dvije godine uzeli još dva Kupa sa Trinkijerijem i regionalni kup sa njim. I pretprošle sezone smo uzeli ABA ligu što je za mene malo trofeja za posao koji smo uradili. Jedino što nisam mogao da predvidim kada sam došao jeste korona, sve to je produžila za dvije godine i napravila nam štetu od nekoliko miliona. Da nije bilo države mi bismo ovaj proces produžili na 10 godina. Zahvalan sam i moja dužnost je da to kažem", jasan je Mijailović.