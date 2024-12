Nikola Jokić ne želi da priča o svojim rezultatima i rekordima prije kraja karijere.

Izvor: YouTube/DNVR Sports

Najbolji igrač NBA lige Nikola Jokić ostvariio je deveti tripl-dabl učinak u tekućoj sezoni tokom poraza Denvera od Klivlenda (126:114), čime je na večnoj listi prestigao legendarnog Medžika Džonsona. Ispred srpskog košarkaša sada su samo dvojica NBA asova, a deluje da bi u narednim godinama centar iz Sombora mogao da nadmaši i njihov učinak.

Prije nego što pojuri rekorde Oskara Robertsona i saigrača Rasela Vestbruka, Nikola Jokić je morao da priča za medije o tripl-dabl učincima. Naravno, to nije tema na koju je želio da se oglašava - on samo igra košarku, rezultati dolaze, a na kraju karijere će se podvući crta oko svega urađenog!

"To je nešto što ćemo gledati i o čemu ćemo pričati kada završim karijeru, sada ne gledam na to. Svakako je to sjajno i jedna veoma lijepa stvar", rekao je Nikola Jokić. Iako trenutno igra najbolju košarku u karijeri, jasno je zbog čega srpski košarkaš nema vremena da se zanima rekordima. Njegov tim nije na potrebnom nivou, a novu lekciju dobio je od Klivlenda.

Tražio je Nikola razloge poraza svog tima... "Pogodili su mnogo trojki, u tome su dobri, najbolji su u NBA ligi. Nismo mogli da nađemo otvorene šuteve, svaki koš koji smo dali, dali smo ga teško. Imali su otvorene šuteve, mi nismo. Ne znam zašto sam promašivao, promašio sam neke lake šuteve. Možda sam samo forsirao. Ne znam šta se desilo. Ne treba da toliko gubimo loptu, da igramo naše akcije, da ne forsiramo. Posle 20 utakmica trebalo bi da znamo ko smo i šta treba da radimo. Još se tražimo. Nekada izgledamo dobro, a nekada samo prestanemo da igramo kako treba i izgledamo loše", istakao je srpski košarkaš.

Nikola Jokić je u analizi meča istakao dobre i loše detalje u igri svog tima, uz napomenu da njegova ekipa povremeno na terenu izgleda kao da ne zna šta radi. To je utisak i navijača, posebno kad on izađe iz igre da odmori, jer tada ekipa iz Kolorada izgleda kao jedan od najslabijih timova u cijeloj ligi.

"Sve nam je bilo teško večeras, kao što sam rekao. Imali smo neke dobre momente i loše, na kraju su nas pobijedili relativno lako, gdje smo se vratili u utakmicu, mogli smo da povedemo u drugoj četvrtini, ali treća i četvrta nisu bile tako dobre. Moramo da budemo organizovaniji i da ne gubimo loptu. Da u napadu igramo nešto što ne znamo i u odbrani da ne znamo kako da branimo. Izgledali smo da ne znamo šta da radimo, pričali smo o tome. Moramo da budemo fokusirani na detalje", zaključio je najbolji igrač NBA lige.