Karlik Džons je posle pobjede nad Panatinaikosom iznio prve uitske.

Partizan je odlično odigrao meč 14. kola Evrolige i uspio je da pobijedi Panatinaikos! Jedan od najboljih pojedinaca ovog meča bio je Karlik Džouns kome je u jednom trenutku cijela hala skandirala "MVP. MVP". To sigurno neće skoro zaboraviti, a možda i nikada."To mi je bila kruna večeri. Bilo je ludo, pjevala je to cijela Arena. Mogao sam samo da se smijem i da upijam to", rekao je on posle meča.