Trener Partizana Željko Obradović izdvojio je Karlika Džounsa kao novog lidera tima.

Izvor: MN Press

Trener Partizana Željko Obradović nada se da će njegova ekipa nastaviti pobjedničku seriju u Evroligi i večeras (20.30) u 14. kolu protiv Panatinaikosa, a pred meč je dao interesantnu izjavu za "Sport Klub". Posebno pohvalno govorio je o Amerikancima koji su "slomili" Žalgiris u utorak, gdje se vidjelo ko je vođa novog tima Partizana.

O kome je riječ? Pa, naravno - Karlik Džons koji je na tom susretu imao 19 poena, 10 asistencija i tri skoka, uz ukupan indeks korisnosti 29 (samo je Tajrik Džons bio na 30).

"To je ekstra kvalitet koji Karlik ima. Ljudi pričaju o tome ko je lider tima, ako to neki do sad nisu shvatili ne znam šta da kažem...", poručio je Obradović koji je posebno želio da pohvali i Dvejna Vašingtona, koji polako dobija povjerenje nakon pauze koju je imao usled odlaska u NBA.

"Ja sam s njim puno razgovarao na način na koji treba da igra. On je imao odličan meč u ABA ligi. Ono što je rečeno njemu i svim igračima to je selekcija šuta. Imao je za tri 0/3, ali to su bili otvoreni šutevi. Kad su dobri šutevi, možeš da ideš na skok u napadu i da igraš odbranu u tranziciji. Kada to nisu dobri šutevi to pada u vodu", kazao je Obradović o Vašingtonu koji bi mogao da bude "iks faktor" Partizana i protiv Panatinaikosa.

Podsjetimo, uoči meča šampion Evrope je na 8-5, dok je Partizan na "obrnutom" skoru 5-8.