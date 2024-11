PARIZ - PARTIZAN 74:71 (21:16, 16:19, 19:22)

Izvor: Kurir, KK Partizan twitter

Košarkaši Partizana poraženi su Parizu rezultatom 74:71 u okviru osmog kola Evrolige!

Imao je Nilikina trojku za pobjedu, ali kao i protiv Virtusa, nije bio precizan.

Najefikasniji u redovima crno-bijelih bio je Karlik Džons koji je postigao 20 poena, a pratili su ga Lundberg sa 14 i Marinković i Džons po 11.

Kod Pariza Hifi 17 poena, 13 Šortsa i 11 Utare.

Bolje je Partizan otvorio meč, poveli su 7:2, a najraspoloženiji je bio Nilikina, međutim gosti su odgovorili serijom 10:0 im preuzeli konce meča u svoje ruke.

Karlik Džons i Pokuševski su donijeli novu energiju Partizanu koji je svojom serijom od 6:0 smanjio zaostatak koji je na kraju prve četvrtine iznosio -5 21:16.

Pet skokova u napadu Pariza u ovoj dionici, a crno-bijeli su opet mučili stare boljke.

Igralo se u serijama, Partizan je jednom takvom od 5:0 vratio egal u meč, da bi Pariz ekspresno odgovorio svojom od devet poena za novu prednost!

Vidjeli smo i nekoliko jako diskutabilnih odluka sudija, faul Pokuševskog nad Šortsom pri šutu za tri iako se Srbin sklanjao, pa onda i faul u napadu Džonsa. Jantunen se jasno pomjerao, prvobitno je dosuđen faul odbrane, a onda je posle čelendža odluka preinačena.

Na odmor se otišlo uz rezultat 37:35 za domaće.

Marinković i raspoloženi Karlik Džons su probudili Partizan u napadu, a svoj doprinos je dodao i Ife Lundberg sa dvije bitne trojke, obije u poslednjim momentima napada.

Krenulo je agresivno na obije strane, Pariz je ponovo otišao na +5, ali su crno-bijeli preko Marinkovića i konekcije Džons-Džons došli do egala 44:44.

Preuzeo je Partizan prednost i inicijativu do kraja treće deonice, a onda ponovo serija domaćih na startu poslednje dionice.

Crno-bijeli su postigli samo dva poena u 5 minuta četvrte četvrtine, ali je rezultat sve vrijeme bio u egalu.

Sudije su zaista imale nekoliko sumnjivih odluka i uvijek na štetu Partizana, a svaka lopta koja je bila 50/50 išla je na stranu domaćih.

Ipak, Partizanu niko nije kriv za poraz, a izabranici Željka Obradovića izgubili su još jednu neizvjesnu završnicu.

Imao je Nilikina šut za pobjedu pri rezultatu 72:71 za domaće, ali lopta nije htjela u obruč.

Fauliran je Jantunen, pogodio je oba bacanja, crno-bijelima je ostala sekunda do kraja, a šut Lundberga ostao je na obruču.

Partizan očekuje duplo kolo Evrolige, prvo meč sa Barselonom u Areni, a onda i duel sa Milanom u Beogradu.

Crno-bijeli su sada na skoru 2-6, dok je Pariz upisao peti trijumf uz tri poraza.