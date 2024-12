Željko Obradović pričao je i o potencijalnim pojačanjima Partizana.

Da li će Partizan da pravi promjene u timu i da dovede pojačanja? Prethodnih dana bilo je dosta spekulacija o tome, o odlasku Dvejna Vašingtona, o interesovanju za Marijusa Grigonisa iz Panatinaikosa, spominjao se ranije i Tori Krejg... Sve to su priče koje ne zanimaju previše Željka Obradovića.

Trofejni stručnjak nema namjeru da priča previše o tome, posebno pred duplu evroligašku nedelju i okršaje sa Žalgirisom i Panatinaikosom u beogradskoj Areni. "Posle Olimpijakosa sam pričao da nisam dio toga, niti pratim niti bilo šta o tome znam. Trener sam Partizana, tako da pretpostavljam da bi trebalo da znam da li sam zainteresovan za nekoga ili ne. Nemam pojma ko šta priča. Smiješno mi je sada i prvi put za to čujem. Prijateljima i saradnicima sam rekao da je to za mene višak informacija. Ne želim da slušam to, kamoli da čitam", rekao je Obradović za "Sport klub".

Imao je samo riječi hvale na račun tima Andree Trinkijerija. "mogli su da imaju i više pobjeda. Što se nas tiče, svi motivi su u glavama igrača, u njihovoj svijesti. Mi treneri pokušavamo da nađemo način, motivacioni govor, spremaju se posebni video snimci, Bogdan Karaičić je majstor da to pripremi. Analiziramo i radimo ono što mislimo da je dobro za ekipu. Nema boljeg nego sada kada su na treningu razdragani i kada uživaju u košarci. Nije moguće da uvijek tako bude, ali mi smo tu da im pomognemo, radimo na tome i da im damo motivaciju", zaključio je Obradović.

