Željko Obradović je pred put u Pariz rekao da ekipa ne smije da ponovi scenario iz Turske i da će mnogo toga zavisiti od petorice protivničkih igrača.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan putuje u Pariz gdje će se u četvrtak u okviru osmog kola Evrolige sastati sa istoimenom ekipom od 20.45. Pred put u Francusku Željko Obradović se obratio medijima i tom prilikom analizirao protivnika, uz akcenat da nikako ne smije da se ponovo utakmica kao protiv Fenerbahčea. Između ostalog, trener crno-bijelih je naveo da će domaću ekipu voditi petorica ključnih igrača tog tima.

"Očekivanja pred Pariz su na nivou da ne možemo da ponovimo utakmicu iz Istanbula. U smislu borbenosti i želje na terenu, koja je do te utakmice krasila ovu ekipu. Reagovali smo, pričali sa igračima, napravili dug razgovor i slika je bila potpuno drugačija protiv FMP-a. Bez obzira što ta dva tima nisu istih kvalitet, ali odnos je bio pravi i moramo da se vratimo na pravi put", započeo je Obradović.

Analizirao je najtrofejniji trener predstojećeg protivnika: "Dosta smo pričali o Parizu, poznajemo ih. Igrali smo turnir u Beogradu. To je ekipa koja završava u kontranapadima posle sedam sekundi, mnogo šutiraju za tri poena, da se ne vraćam na statistiku... Znate da su bili sposobni da šutnu i 52 trojke - protiv Albe. Da li pogađaju ili ne, to nije bitna stvar, oni nastavljaju da šutiraju".

Iznio je Obradović i stavke koje će presuditi meč kad je Partizan u pitanju: "Tri su stvari u odbrani na koje moramo da obratimo pažnju. Kontranapad, igra jedan na jedan i...", zastao je trener i pokušao da objasni: "Imaju netipične pikove između malih igrača, gdje imaju slip akcije, imaju postavljene blokade i pokušavaju da zbune odbranu i tu su najopasniji".

Domaćin igra mečeve na veliki broj poena, to je i Partizanova karakteristika. Ipak, Obradović smatra: "Poslednju utakmicu su odigrali na neočekivano mali broj poena, možda je to posledica umora... Baskonija je izgubila od njih četiri razlike a šutirala je jedan od 25. Dakle, sve je to košarka... Svaki detalj je važan, sve može da odluči".

Pariz je nova ekipa u Evroligi, vođena trenerom Brazilcom Tiago Splinterom, sa potpuno drugačijim pristupom u odnosu na koji smo navikli kad je u pitanju evropska košarka. "Vidjeli smo sve utakmice koje su igrali, a bili su ovdje na turniru. Bio sam na utakmici koju su igrali protiv AEK-a. Spliter vodi tim na isti način, imaju statistike pet igrača koji su najbolji poenteri, sve se tačno zna: kad vrše izmjenu, zbog čega, ko i kad ulazi. Dakle, tih pet igrača su oni koji odlučuju utakmicu i provešće najviše vremena na terenu. Igraju u tom stilu, gdje im se dozvoljava da šutiraju bez obzira na procenat šuta".

Što se zdravstvenog stanja tiče, Obradović je rekao: "Mario Nakić nije u ekipi i vjerovatno neće biti. Ne mogu da prognoziram, ali sigurno sedam do deset dana. Mali Bošnjaković je bolestan, nije došao na trening. Juče nisu trenirali Karlik Džouns i Ife Lundberg, ali danas su se priključili timu. Pokuševski je propustio utakmicu u Železniku, ima problema na peti. Ostali su zdravi", zaključio je trener crno-bijelih koji se posle treninga sreo i sa Novakom Đokovićem.

Podsjetimo, Partizan trenutno u Evroligi ima skor 2-5, uz tri uzastopna poraza.