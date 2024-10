Trener Denvera Majkl Meloun okrivio je sebe, ali između redova pecnuo je i generalnog menadžera Kalvina Buta koji je pustio Kentavijusa Koldvel-Poupa da ode.

Denver ima 0-2 na početku nove NBA sezone i da problem bude veći - igra katastrofalno. Muče se igrači Nagetsa da dođu do poena, ni u odbrani ne blistaju, tako da su posle Oklahome - prethodne večeri i L.A. Klipersi došli do pobjede (109:104). I dok je Nikola Jokić branio svoje saigrače, nije stigao da stane u odbranu trenera Majkla Melouna koji je pred medijima pokušao da bude hladan, kao da "kuća ne gori".

"Imali smo dobre momente, ali deset izgubljenih lopti, pogotovo u četvrtoj četvrtini kada je rezultatska klackalica, ne možemo da gubimo tako lopte i dajemo im lake poene u tranziciji. To nas je ubilo", rekao je Meloun i istakao da je Denveru "isprašio gu**cu" Norman Pauel sa 22 poena u poslednjoj dionici.

"Uz to, izvlačio je faulove za lake poene zbog veoma loše discipline naših igrača. To je zabrinjavajuće, isti igrači prave iste greške konstantno. Ne možemo da dopuštamo takvom igraču da šutira trojke non-stop. Kada takav igrač odigra takvu četvrtu četvrtinu, na meni je da smislim nešto kako bih mu izbio loptu iz ruke i ja to nisam uradio. Preuzimam odgovornost i moram da radim bolji posao", objasnio je trener Denver i rekao da su "sami sebi pucali u nogu".

Njegovo rešenje je jednostavno - moraju da igraju bolje, što duže u istom ritmu, budu disciplinovaniji i nađu rešenje za probleme koje trenutno imaju. Ali, nešto je i individualno do igrača. Jer, kako drugačije objasniti da je Jokić ubacio sedam trojki iz 12 pokušaja, a ostatak tima - isto toliko iz duplo više pokušaja.

"Majkl Porter Džunior se ispromašivao, znamo kakav je šuter i šta znači ovom timu. Važno je da se mi i dalje oslanjamo na njega. I kada je 0/6, moramo da ga pronalazimo, on je šuter. Spejsing je bitan, a on je imao nešto pored šuta više. Kada njega krene, biće bolje", rekao je Meloun dodavši da su tokom ljeta izgubili Kentavijusa Koldvel-Poupa koji je šutirao oko 40 odsto za tri poena.

"Takođe, Pejton Votson je propustio cijele pripreme i mora da šutira, ali ne smije da završi utakmicu sa nula šutnutih slobodnih bacanja, pošto je veliki atleta, ne smije da ima nijedan skok. Mora da uđe u formu", zaključio je Meloun.

Iz ovih riječi jasno se može videti da "kuva" između Melouna i generalnog menadžera Kalvina Buta, najodgovornijeg za to što je Denver ostao bez pravog šutera - i vrhunskog defanzivca - ove sezone. Zbog toga ostaje da se vidi da li će se nešto mijenjati u hodu ili...