Svetislav Pešić pričao je o ostanku na klupi Srbije.

Izvor: MN Press

Da li će Svetislav Pešić da ostane na mestu selektora reprezentacije Srbije ili će novi predsjednik KSS Nebojša Čović morati da traži novo rešenje? Još uvijek nema konačnog odgovora na to pitanje, ali se zna da se vode razgovori i da bi konačno rešenje vrlo brzo moglo da bude poznato.

Potvrdio je to i iskusni stručnjak. "Sve što je stiglo do javnosti, pa i predstavnika medija, stiglo je i do mene. Ono što je jedino tačno je da se razgovara i pronalaze mogućnosti zbog mojih već ranije preuzetih obaveza. Stvarno ne mogu ništa da obećam", rekao je Pešić za "Sport klub".

Prije nekoliko dana je Čović rekao da će "najkasnije do kraja mjeseca da se zna ko će biti na klupi Srbije". Potvrdio je da je popularni Kari prvi pik i najveća želja, ali da postoje i druge opcije. Vrijeme polako ističe, a članovi reprezentacije su javno i više puta rekli da bi voljeli da Pešić nastavi svoj mandat.