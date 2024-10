Crvena zvezda će u subotu dočekati Igokeu u Beogradskoj areni u četvrtom kolu ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde se u Evroligi nalaze u izuzetno dobrom ritmu, na drugoj strani u ABA ligi su već u krizi i imaju dva poraza u prva tri meča. U subotu će imati priliku da isprave greške iz prethodnih mečeva kad će u četvrtom kolu regionalnog takmičenja dočekati Igokeu u Beogradskoj areni, a meč počinje u 18.30 časova.

Crveno-bijeli trenutno imaju skor 1-2, pa će susret sa timom iz Laktaša biti veoma važan za izabranike Janisa Sferopulosa. Trener beogradskog tima je zbog toga naglasio:

"Izuzetno, izuzetno važna utakmica za nas i to protiv tima koji zaista igra dobro. Uz sve to, ukoliko im to dopustite i ne pristupite i ne odigrate utakmicu na pravi način, u stanju su da vam nanesu ozbiljnu štetu i ugroze vas".

Rekao je Sferopulos šta će biti neophodno za pobjedu: "Očekujem od mojih igrača da svi do jednog budu psihički potpuno spremni za ovu utakmicu”, zaključio je trener crveno-bijelih.

Izabranici Nenada Stefanovića u Beogradsku arenu dolaze poslije dva poraza, najpre od Budućnosti (71:76), a onda i od Vircburga (98:80) u FIBA Ligi Šampiona. Ipak, prethodno su dobro otvorili ABA ligu - pobjedom nad Splitom (79:74), a onda i nad Zadrom (79:76). Takođe upisali su i trijumf u prvom kolu LŠ nad Nanterom (86:80).

Kapiten Branko Lazić takođe je apostrofirao da crveno-bijele čeka važan meč, uz nagovještaj da protiv Igokee Crvena zvezda nikada nije imala lake utakmice.

"Ova koja slijedi ima i dodatnu važnost jer želimo da igramo bolje u regionalnom šampionatu. Tim koji igra dobro na startu sezone, doduše vezali su dva poraza, međutim, poznajemo i ekipu i trenera", rekao je Lazić.

Kapiten je još i dodao:

"Sve to garantuje da nas čeka težak meč. Kako zbog kvaliteta protivnika, tako i zbog važnosti meča jer želimo pobjedu. Da bismo do nje došli pristup mora da bude apsolutno isti kao na utakmici sa Baskonijom. Pozivam naše navijače da dođu u subotu uveče u Arenu i pruže nam podršku", zaključio je Lazić.

Publika će imati priliku da u Areni pozdravi i svog bivšeg igrača Borišu Simanića koji sada sa uspjehom brani boje Igokee. U oba evropska meča je zabilježio po 14 poena, dok je nešto skromniji doprinos imao u utakmicama ABA lige.