Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Košarkaši SC Derbija u subotu (16) u 4. kolu AdmiralBet ABA lige u "Morači" dočekuju Partizan, a iz kluba je danas saopštena i cijena karata sa predstojeći meč.

Kako je navedeno, ulaznica će koštati 20 eura.

"Prodaja karata će se vršiti na biletarnici SC 'Morača' u četvrtak, petak i subotu. U četvrtak prodaja kreće od 15 do 20 časova, u petak od 12 do 18 časova, dok će na dan utakmice biletarnica raditi od 10 časova do početka meča. Cijena karte je 20 eura", saopšteno je iz SC Derbija.

Nakon tri odigrana kola u AdmiralBet ABA ligi "studenti" imaju dvije pobjede i poraz, dok je Partizan zabilježio tri trijumfa.