Luka Dončić ili Nikola Jokić, ko je najprepoznatljiviji igrač lige?

Izvor: Printscreen/YouTube/All the smoke

Nikola Jokić i Luka Dončić su preuzeli NBA ligu! Srpski centar je tri puta bio MVP, a mnogi misle da je zaslužio još jednu titulu, a slovenački plej je bio jedan od kandidata za to priznanje svake godine. Sada je Pol Pirs u podkastu kod Kevina Garneta govorio o njima dvojici. Sada smatra da je Dončić igrač pod najvećim pritiskom da bude MVP za sezonu 2024/25.

"On je bio favorit za MVP trofej posljednje tri godine. Ako pričamo o tome ko je glavno lice lige Lukino ime odmah iskoči. Jednostavno osjećam da je on to sada", rekao je Pirs, a Garnet se ubacio i morao je ipak da stane na stranu Nikole Jokića.

"Jokić je superstar. Mislim da ljudi gledaju Džokera i da iako on nije sjajan atleta jako je prisutan. On je veliki lider i jako lako postiže poene", rekao je veliki Kevin Garnet, kome ovo nije bio prvi put da hvali i brani centra iz Sombora.

Na istom mjestu sa istim sagovornikom je prije nekog vremena detaljno objasnio zašto misli da je baš Nikola Jokić najbolji centar i najbolji košarkaš u NBA ligi.

"Ovo je Džokerova liga i pod time mislim da svi koji su četvorke ili petice izgledaju, djeluju ili oponašaju Jokića kao u ogledalu. Visoki post, dodavanja, gledam kako se cijela liga mijenja. Rotacije u napadu, to kako se on postavlja i kako igraju oko njega... Džoel Embid? Jeste li vidjeli njega? Karl Entoni Tauns, Donatas Sabonis, Alperen Šengun. Toliko utiče na ligu… Svi žele da igraju brzu košarku, a Denver sa njim ima pozicioni napad i kretnju oko njega", naglasio je on tada.