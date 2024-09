Miloša Teodosića je teško impresionirati, ali to je uspio Nikola Topić.

Izvor: YouTube/MN Press

Miloš Teodosić je došao u Crvenu zvezdu kao veteran, a tu je zatekao jednog od najboljih mladih plejeva svijeta Nikolu Topića! Pokazao je u dresu OKK Beograda, Mege i Crvene zvezde 19-godišnji Topić da ima ogroman talenat, a gostujući kod Edina Avdića u podkastu Teodosić se dotakao i mladih igrača.

Pričao je o tome koga smatra za najtalentovanijeg u svojoj generaciji i kako ne smatra da je on bio pretjerano talentovan, a naglasio je da mladi sportisti nikako ne smiju da zapostavljaju školu. što zbog kasnijeg života, što i zbog samog sporta. A kada je Nikola Topić u pitanju, upravo je zrelost nešto što ga izdvaja u odnosu i na mnogo starije igrače.

"Zvučaće malo glupo, ali ako imaš 14-15 godina i maštaš da igraš NBA, sve je to lijepo, ali ako sve drugo zapostaviš. Mislim na školu, porodicu i slično, to nije način da dođeš. Treba da završiš školu, da budeš posvećen košarci. Današnja djeca imaju problem sa koncentracijom zbog društvenih mreža i slično. Imaju koncentraciju 15-20 sekundi, toliko traju ti snimci na društvenim mrežama. I mi kao stariji moramo da se adaptiramo na njih. Ne da pričamo 'u moje vrijeme smo mi...' To mi smeta, nemaju tu koncentraciju. Ne znam da li ste pričali sa Nikolom Topićem, on je sjajan i strašan momak. Možemo da pričamo sa njim ozbiljno, da kažeš 'stani, ovaj momak ima 18 godina i nije realno kakve stavove ima'. Za njegov uzrast i kad vidiš neke druge momke, ne kažem da svi treba da budu kao on, strašan i vaspitan", istakao je Miloš Teodosić.

Milš Teodosić kod Edina Avdića Izvor: YouTube/X&O's CHAT

Nikola Topić je ponikao u jednom lokalnom klubu iz Novog Sada, da bi se pridružio omladinskom pogonu Crvene zvezde 2020. godine- Već dve godine kasnije je pridružen prvom timu, a onda je slat na pozajmice u Slodes, OKK Beograd i Megu. Oklahoma Siti ga je izabrala kao 12. pika na draftu ove godine i planiraju da posvete cijelu narednu sezonu njegovom oporavku od povrede.