Željko Obradović govorio o učešću Partizana na turniru u Atini, pod "vedrim" nebom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan će tokom predstojećeg vikenda učestvovati na vrlo jakom pripremnom turniru u Grčkoj na kome osim njih igraju Efes, Makabi i domaćin Panatinaikos. Upravo je grčki velikan prvi rival Partizana (21. septembar), pa stoga nije iznenađenje što je Željko Obradović u fokusu medija u Grčkoj.

S obzirom na to da će se meč održati na kultnom stadionu "Panatinaiko" u Atini, Obradović je uporedio to sa spektaklom koji je prošlog ljeta Partizan organizovao na "Tašmajdanu": "Da, ovaj turnir je nešto vrlo slično onome što smo mi organizovali prije godinu dana sa Fuenlabradom na Tašmajdanu. Bila je divna atmosfera i čitav svijet je vidio taj spektakl. To je bilo zaista nešto posebno. Mislim da je ono što smo mi uradili prije godinu dana sada inspirisalo druge klubove da urade nešto slično. I zbog toga smo ponosni. Jer mi smo napravili prvi korak ka organizaciji utakmica na otvorenom", kazao Obradović.

"To je veoma posebno mjesto i veoma smo srećni što se nalazimo na ovom istorijskom mjestu. Biće pune tribine, tako da će biti sjajno za sve koji dođu i svjedoče uživo ovom spektaklu. Ovo je stadion na kojem su održane prve moderne olimpijske igre, tako da sâm stadion ima svoju istoriju. Kao što sam već rekao, Kalimarmaro će biti krcat, tako da nas i taj podatak čini još ponosnijim što smo dio turnira".

Željko Obradović ističe da Partizan svake godine učestvuje na turniru jer ne samo da voli Atinu, u kome se osjeća kao da je u "drugoj kući", nego mu je čast i što događaj nosi ime nekadašnjeg vlasnika Panatinaiksoa Pavlosa Janakopulosa.

"Šta za mene predstavlja Pavlos Janakopulos? Sve! Otac, dobar prijatelj. On je za mene uvijek bio više od predsjednika kluba. Bili smo veoma bliski. Uvijek se trudio da mi pomogne oko svega, kao što je pomagao svakom od nas za mojih 13 godina u Panatinaikosu. On mi je posebna osoba i uvijek ću ga pamtiti po tome što je uvijek želio svakome da pomogne", zaključio je trener Partizana.

Podsjetimo, drugog dana turnira (22. septembar) Partizan će igrati protiv Efesa.