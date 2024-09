Aleksa Avramović potvrdio da je iz Partizana otišao kao bolji igrač i čovjek, a posebno je zahvalan treneru Željku Obradoviću.

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović napustio je Partizan posle tri godine, a njegova dostupnost na trižištu iznenadila je i prvog čovjeka CSKA Andreja Vatutina. Ipak, to ne znači da je bilo ikakvih problema između Avramovića i Partizana, štaviše Čačanin samo u superlativima priča o iskustvu sa Željkom Obradovićem.

"Fantastično iskustvo, tu nema dileme. Izašao sam iz Partizana kao bolji košarkaš i bolji čovjek. Radio sam sa Željkom i to je bila privilegija. Doživio sam veliku podršku navijača i te tri sezone će biti uvijek zabiljeležene kao nešto veliko u mom životu. Posebno ta titula u ABA ligi koju smo osvojili posle 10 godina. Pratiću Partizan sigurno u Evroligi i želim im sve najbolje...", poručio je Avramović u intervjuu za "Mozzart Sport".

Avramović ističe da je njegova druga sezona u Partizanu bila puna emocija, prolazio je kroz nevjerovatne turbulencije, a na kraju je malo falilo da sa crno-bijelima ode na fajnal-for. Jedna pobjeda dijelila ih je od tog uspeha i rušenja Real Madrida: "U toj sezoni sam dva puta polomio ruku, osvojio titulu, otišao na Svjetsko prvenstvo i tu osvojio srebro. Meni je to nestvarno. Što se tiče te ekipe... Imali smo Dantea, Madara, Matijasa, Papapetrua u odnosu na prošlu godinu. Dobra ekipa smo bili, uživali smo igrajući zajedno i napravili smo fantastičan rezultat".

Za razliku od te, njegova treća i finalna sezona u Partizanu nije bila uspješna jer su crno-bijeli ostali bez ijednog trofeja, nakon čega je klub odlučio da pritisne dugme "restart" i da zamijeni praktično cijeli tim.

"Ne znam šta je nedostajalo, jednostavno dešavaju se usponi i padovi. Dobri i loši periodi. Svetislav Pešić to dobro kaže, teške situacije su nas napravile boljima. Sjetite se samo sve što je bilo, od Boriše Simanića pa nadalje. Izdigli smo se i naučili iz toga, tako je bilo u Partizanu. Dešavaju se dobri i loši momenti. Adetokunbo je rekao dobru stvar, ako nismo osvojili to ne znači da smo loši", zaključio je on.