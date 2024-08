Džoel Embid meta kritičara zbog nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu.

Džoel Embid odlučio je da odbije Kamerun, zemlju u kojoj je rođen, potom da pogazi obećanje dato reprezentaciji Francuske, sve pošto je stigao poziv da nastupi za državni tim SAD. Upravo su Amerikanci apsolutni favoriti na Olimpijskim igrama u Parizu i na svim pozicijama su - kada se pogledaju imena - "jaki kao zemlja", međutim tokom grupne faze već smo primijetili da postoje određeni problemi u igri.

To se posebno odnosi na Džoela Embida koji se prvo nije proslavio u ubjedljivoj pobjedi nad Srbijom, dok protiv Južnog Sudana nije ulazio ni u igru. To je dovelo da do sada ima prosjek od 9,5 poena i 2,5 skokova (uz isto toliko izgubljenih lopti), zbog čega je najkritikovaniji igrač Amerikanaca.

Nije to samo na društvenim mrežama, nego ga je "pecnuo" i slavni košarkaš Čarls Barkli. Navikli smo da "Čak" udara po njemu još od prije nekoliko godina, ali sada zaista ima poseban osnov za to.

"Nadam se da će ga ovo razbuditi, ovo olimpijsko iskustvo. Nije igrao dobro i nadam se da će shvatiti da mora da bude u boljoj formi. Lično mislim da je to jedan od razloga zbog kojih se povređuje. Nije u dobroj formi. Trebalo bi da ga je sramota zbog načina na koji je igrao", rekao je Barkli gostujući u podkastu Pola Džordža i potom je dodao: "Mora da shvati da mora da bude u boljoj formi, da bude zdraviji. Jer ako ne osvoje NBA titulu ili makar odu daleko u plej-ofu, to će biti zbog njega. Mora da preuzme odgovornost, jer na Igrama uopšte nije igrao dobro".

Podsjetimo, Embid će se teško "uhvatiti" za ove komentare i vjerovatno će nastaviti da misli da igra savršeno (čak je spominjao da bi bio najbolji igrač svih vremena da se nije povređivao), dok naravno ima prostora da u ostatku takmičenja pokaže svima da griješe u vezi njega.

Amerikanci prvo u četvrtfinalu danas igraju protiv Brazila.