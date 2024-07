Selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se nakon poraza od SAD u prvom meču na Olimpijskim igrama.

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je na Olimpijskim igrama od SAD (110:84), a selektor Svetislav Pešić održao je veoma zanimljivu konferenciju nakon tog meča. Po njegovim riječima, Amerikanci nisu uspjeli da iznenade "orlove" u Parizu, iako je djelovalo da su meču pristupili ozbiljnije neko u Abu Dabiju na prijateljskom susretu.

Takođe, selektor košarkaške reprezentacije Srbije istakao je da su američki košarkaši motivisani kad igraju protiv Srbije, a da će i svi ostali protivnici na Olimpijskim igrama ozbiljno shvatiti naš tim.

"Ovakvu utakmicu smo očekivali i ništa novo nismo doživjeli. Velika je razlika kad igraju protiv nas, očigledno imaju dodatnu motivaciju. Nismo puno govorili o odbrani, tu sve počinje i to je baza. Ne samo kod nas. U pripremnom dijelu smo se koncentrisali na napad, znali smo da će vršiti pritisak na našu organizaciju igre. Prerano smo počeli da uzimamo šuteve, a on nas nije specijalno služio. Igraš koliko ti rival dozvoli, ovo sve je dokaz da smo izgubili organizaciju igre i sve ono što smo dobro radili u prvom poluvremenu. To je najkraća analiza", rekao je selektor Srbije Svetislav Pešić.

Što se tiče selektora Svetislava Pešića, ovaj poraz nije promenio ništa u planovima Srbije! Svjestan je da će turnir i u nastavku biti izuzetno težak, odnosno da će svi protivnici Srbije biti izuzetno motivisani kada sa nama dijele parket! "Rekli smo da eventualna pobjeda ili poraz od SAD ne mijenja situaciju, moramo da odigramo još dvije utakmice za četvrtfinale. Nema slabog protivnika, znam kako treba sad da reagujemo i pripremamo se za sledeću utakmicu. Nema vremena za specijalne analize", istakao je Pešić i dodao: "Ne razmišljam o novom okršaju sa SAD, to vi razmišljajte. Kako se drugi pale na Amerikance, tako se pale i na nas. Nijedna utakmica neće biti laka, svi će imati dodatnu motivaciju protiv nas. Biće neizvjesne borbe do kraja i moramo da uzmemo sudbinu u naše ruke i krenemo na pobjedu."

Istakao je selektor Svetislav Pešić i dobre stvari koje su se primjećivale u igri Srbije. Amerikanci su se mučili protiv Nikole Jokića, a u prve dvije četvrtine Srbija je dobro odolijevala američkom timu koji je sa najvećim mogućim očekivanjima stigao u Pariz.

"Dobro smo sve radili ono u prvom poluvremenu. Vraćam se na napad, ako smo imali kontrolu i odigravali sisteme, onda je bilo drugačije. Imali su problema sa Jokićem, ali nekada je teško da sve što zamisliš i odigraš. Na drugoj strani je bila izuzetno motivisana ekipa sa dosta fizike, nije bilo lako doći do otvorenih šuteva. Ovo je olimpijski turnir i oni su došli po zlato, došli su da pobijede. Nije niko protiv nas, ali prva utakmica ima dodatne tenzije i motivacije", zaključio je selektor Srbije.