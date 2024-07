Košarkaši Slovenije nisu uspeli da se plasiraju na Olimpisjke igre u Parizu.

Izvor: Profimedia

Slovenija je u polufinalnom meču ubjedljivo poražena od Grčke rezultatom 96:68 i završila je takmičenje.

Najbolji igrač Slovenije Luka Dončić bio je razočaran posle eliminacije.

"Bio je ovo loš turnir za nas, došli smo ovdje da pobijedimo. Nismo uspjeli, Grci su bili mnogo bolji. Mnogo toga preuzimam na sebe, ja sam lider ekipe i uvijek preuzimam odgovornost bez obzira na sve. Zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Mislim da sam pomalo i umoran, ali to ne smije da mi bude izgovor. Znam da sam mogao da igram mnogo bolje, ali nažalost sada me čeka odmor". Uprkos neuspijehu i činjenici da se priključio Sloveniji nedugo posle NBA finala, ne žali zbog toga. "Ne kajem se što sam došao da igram za Sloveniju, uvijek bih igrao uz ove momke, bez obzira na to gdje smo. Nikad ne žalim zbog toga. Naš cilj je bio da pobijedimo, u čemu nismo uspjeli, ali moramo da gledamo ka Evropskom prvenstvu. Zaista mi nije žao što sam došao. Grci imaju sjajan tim prevođeni Janisom, igrom vrhunski rukovode Kalates i Vokap, imaju mnogo iskustva, znaju kako da igraju savršenu košarku. Želim im sreću u budućnosti", poručio je Luka.