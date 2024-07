Nikola Jokić navodno je zahtijevao od uprave Denvera da mu dovedu Rasela Vesbruka.

Nikola Jokić je taj koji insistira da Rasel Vestbruk dođe u Denver! Ovu informaciju prenijeli su novinari Adam Mares i Herison Vind koji su u "DNVR Nagets podkastu" pričali upravo o tome kao jednoj od glavnih tema. Redži Džekson otišao je u Šarlot, Kentavijus Koldvel-Poup nastavlja karijeru u Orlandu, pa je jasno da su neophodna pojačanja ukoliko žele da napadnu titulu u NBA ligi.

Priča se već nekoliko dana o potencijalnom dolasku Vestbruka. "Rečeno mi je da je Jokić iza kulisa gurao i tražio da Vestbruk dođe. Rekli su mi da ga Nikola hoće u Denveru, da želi da igra sa njim. Nije prvi put da je to želio. Nije da samo Rasel želi da dođe, već da ga Jokić želi ovdje. To mi daje više vjere", rekao je Vind.

Situaciju je malo zakomplikovala odluka Vestbruka da ostane u Klipersima, pošto je imao opciju da izađe iz ugovora. "Ne znam kako bi taj trejd išao zaista. Plan je bio da ga potpišu, pa je on odlučio da nastavi ugovor. Denver nema pikova druge runde za trejd, morao bi da bude neki igrač. Ne znam ni kakva je situacija sa Klipersima poslije odlaska Pola Džordža, možda mogu da uzmu Zika Nađija."

Vind je uvjeren da bi to moglo da funkcioniše u Nagetsima.

"Možda zvuči kao pretjerivanje, ali mislim da je Nagetsima potreban Vestbruk. Malo sam prestravljen, neću da lažem. Ako mislite o onome što je Denveru potrebno u ovom momentu, gdje su 'rupe' u rotaciji, potreban im je neko ko rukuje loptom, treba im plejmejker, neko ko će da bude bolji od Redžija Džeksona, a Rasel je taj sigurno. Može da napadne obruč, dobar je sa loptom, uprkos svim njegovim manama imaće veći učinak od Redžija, to su pozitivne stvari. Eksperiment sa njim bio je užasan sa svim timovima u kojima je bio, ali sam optimističan zbog toga što može da funkcioniše sa Jokićem."

Na to se nadovezao Mares.

"Saigrači ga vole definitivno, možda je drugačija stvar sa medijima, ali između njih dvojice postoji poštovanje i prijateljstvo. Ne znam da li se ljudi sjećaju, ali je Ras jedan od prvih superstarova koji je prihvatio Nikolu, sjećate se kada ga Lebron nije birao na Ol-staru. Nije bio među popularnijima. Na prvom Ol-staru su razvili prijateljstvo Nikola i Rasel, među prvima je Vestbruk rekao da je Jokić sjajan, kupio mu je rođendanski poklon, Nikola je rekao da je bio lijep poklon, znači bio je i skup vjerovatno. Verovatno postoji neka vrsta prijateljstva i poštovanja između njih."

Imao je i jednu zanimljivu konstataciju. "Pitam se kako bi se ovo odnosilo na Džamala, ako bi došlo do dolaska Vestbruka, on bi ga napadao na svakom treningu, možda bi tako i podigao njegov nivo igre", dodao je Adam.

Na kraju je Herison istakao da bi Vestbruk mogao da pomogne dosta timu.

"Vjerovatno je Nikola frustriran kada vidi kako vođstvo od 20 poena nestaje dok on sjedi na klupi. Rasel je čovjek koji može da doprinese mnogo toga, da promijeni tok igre, može sve to da 'eksplodira' naravno, ali se pitam da li i Nikola voli sve to kod njega", zaključio je Vind.