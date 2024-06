Bogdan Bogdanović proveo je odmor uz saigrače iz srpske reprezentacije i gradio timski duh i prije početka okupljanja. Kao pravi kapiten.

Izvor: MN Press

Reprezentacija Srbije okupila se u izuzetno jakom sastavu na početku priprema za Olimpijski turnir u Francuskoj (27. jul - 10. avgust). U hotelu Kraun Plaza, ispred ekipe stao je kapiten Bogdan Bogdanović, a tu je bio i najbolji igrač "Orlova", Nikola Jokić.

Prethodnih dana i nedjelja, njih dvojica provodili su vrijeme zajedno u Somboru, gdje je Bogdanović bio Jokićev gost na hipodromu i izbliza se uvjerio u to koliko Nikola voli konje. "Prvi put sam bio gore na taj način i te trke su stvarno zanimljive, pogotovo kada je tu neko kao Joka. Nisam znao da je toliko investiran u to, da toliko zna, kako kasa konj, šta radi, pa kad mu otčepe uši... Dosta nauči čovjek o saigraču i prijatelju u tim situacijama. Kada kažemo da radimo na hemiji, nije to samo izlazak i pijančenje, ima tu nekih dubljih poznanstava", rekao je Bogdanović na konferenciji za novinare u Beogradu.

Uz to, kumovao je na važnom porodičnom događaju saigraču iz reprezentacije Stefanu Joviću u Nišu. "To su ta prijateljstva iz reprezentacije koja traju, samo tu se stvaraju i nekako iz tog zajedništva to proizlazi. Nije samo košarka važna, ona jeste prioritet na pripremama, ali prije svega smo ljudi, prijatelji. Ne znam kako bih rekao, to ne može riječima da se opiše, kad nešto više izađe iz toga. Dešavalo se to i prije, imali smo dobre primjere ispred sebe, mi to nastavljamo. To sve dolazi prirodno".

Pogledajte fotografije sa okupljanja:

Vidi opis KAKO KASA JOKIĆEV KONJ I KADA MU OTČEPE UŠI: Bogdan Bogdanović znao da je Nikola lud za njima, ali baš toliko... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Bogdan i Nikola biće nosioci igre tima pred kojim su veliki ciljevi na vjerovatno najjačem olimpijskom turniru u istoriji. Reprezentacija će u naredna tri dana raditi individualno i obavljati testove, a 28. juna počinju timski treninzi. Prvu fazu će sprovesti u Fudbalskom centru FSS u Staroj Pazovi, u okviru nje odigraće dvije trening-utakmice protiv Holandije i Turske, a onda će "orlovi" igrati prijateljske protiv Francuske, kao i protiv Australije i SAD u Abu Dabiju, poslije čega će igrati protiv Japana.