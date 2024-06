Ife Lundberg otkrio je da je odbio ponudu Bostona i da se nije mnogo dvoumio oko dolaska u Partizan.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Ife Lundberg potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom i bio je prvo inostrano pojačanje kluba za novu sezonu. Posle raskida ugovora sa Virtusom iz Bolonje stavio je potpis na ugovor sa srpskim timom i biće jedan od lidera ekipe Željka Obradovića u narednoj sezoni.

Otkrio je da je imao ponudu i od strane NBA šampiona, ekipe Bostona. "Nisam imao težak izbor. Možda će da zvuči čudno, ali zaista se nisam dvoumio. Seltiksi su bili iskreni i transparentni kada smo razgovarali. Bio bih nešto poput 15. igrača u timu i neka vrsta igrača za trening. Nije bilo garancija minutaže niti prave šanse. To me više ne privlači, hoću da igram", rekao je Lundberg za danski "TV 2 sport".

Jedva čeka da zaigra za Partizan: "Mnogo dobrih stvari imam da kažem o novom klubu, ali ona najvažnija jeste što stil igre odgovara meni perfektno. Pratili su me duže vrijeme i žele da me koriste na mojoj omiljenoj poziciji. Imali su me na radaru duže vrijeme, nekoliko puta su me zvali prethodnih godina."

Vidi opis ODBIO NBA ŠAMPIONE ZBOG PARTIZANA: Nisam se dvoumio, crno-bijeli su me treći put zvali! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Otkrio je i koliko puta. "Ovo je treći put da su me kontaktirali i imao sam sreće. Uzbuđen sam zbog svega što slijedi. Igraću za najboljeg trenera, pred najboljim navijačima i na najboljem domaćem terenu. Biće ludo", zaključio je Lundberg.