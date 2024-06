Trener Partizana govorio o prelaznom roku crno-bijelih.

Izvor: MN Press

Trener KK Partizan Željko Obradović govorio je o sastavljanju novog tima, o razgovorima sa nosiocima dosadašnjeg sastava i o tome kako izgleda formiranje ekipe. Na dan kada je Partizan potpisao ugovore sa dvojicom važnih igrača za sledeću sezonu - bekom Ife Lundbergom iz Virtusa i plejmejkerom Frenkom Nilikinom iz Šarlot Hornetsa, objavljen je Obradovićev intervju za N1 u kojem je govorio veoma detaljno o svom svakodnevnom radu u vrijeme prelaznog roka.

"Obavili smo razgovore sa igračima koji imaju ugovore i sa igračima koji imaju opcije (da 'izađu' iz ugovora, prim. novin), ili oni ili mi. A ja ne želim da zadržim u timu nikoga ko se iz bilo kog razloga ne osjeća srećnim i zadovoljnim. U tom smislu je i situacija sa Kevinom Panterom. Bili smo veoma otvoreni sa čovjekom koji je tri godine proveo ovdje, bio kapiten, bio u mnogim stvarima primjer mladim igračima i svima u klubu, njegov način pripreme za utakmicu je nešto što je zaista primjer svakom, ali došli smo do situacije da sjednemo, razgovaramo i vidimo da li ima ponude koje su mu interesantne ili ako nas opterećuje njegov ugovor da ćemo vidjeti".

Podsjetimo, Kevin Panter je prešao u Barselonu, a Obradović je bio upitan kakav je imao odnos sa njim i sa svim igračima? "Imali smo veoma korektan odnos i sa Panterom i sa svim ostalima. Postojalo je u nekom trenutku da neki igrači nisu prepoznali šta je Partizan i kako bi trebalo da se ponašaju i u tom smislu ćemo donositi neke odluke", najavio je Obradović.

"Mogu da kažem da su neki igrači koje smo potpisali prošle godine bili sedma ili osma opcija od onoga što sam želio, ali to sam razumio i nisam imao nikakav problem. I mislio sam da imamo dobar tim i opet ću ponoviti da je najveća odgovornost za završenu sezonu na meni. Meni niko ne može biti veći kritičar nego što sam ja sam sebi", dodao je on.

"Žoc" je posebno istakao da je teško suprotstaviti se ponudama iz Amerike za najveće talente. "To nisu lake odluke, tržište je takvo kakvo je i dogodilo se nešto nevjerovatno, da je koledž počeo da plaća mlade igrače i onda će i mladi igrači da prihvate ponudu od pola miliona dolara za dijete od 18 godina. A, nikad neću nekom djetetu reći da ostane u Partizanu da bi bio van tima ili da ne bude u timu od 12 igrača, jer mislim da bi mlad igrač uvijek morao da igra i tako sam se i ja ponašao u Čačku, kad sam kao najbolji igrač juniorskog prvenstva Jugoslavije htio da odem u Radnički Kragujevac i pokojni profa Nikolić mi je rekao da ostanem i da ću dobiti šansu"

Koliko igrača će se promijeniti u Partizanovom timu ovog ljeta? "To krene od igrača koji bi trebalo da budu nosioci igre i njih kad potpišete, krenete da sklapate druge djelove"

Šta će biti sa Nanelijem, Ledejem, koji je na putu da potpiše za Armani? "Naneli je završio ugovor, Ledej ima još godinu dana, ali tu je slično kao sa Kevinom Panterom i sve su to otvorena pitanja"

"Kažu da neće pričati, pa procuri informacija"

"Ima tu jedna stvar i te kako važna. Kad ste u jednom klubu ili kompaniji, ne možete da dozvolite da ono što se među nama priča procuri u javnost. Za to se u ozbiljnim firmama gubi posao. Ljudi potpisuju da će tako da se ponašaju, pa opet nekako procuri. A, zašto se to radi? Jer će (sportski direktor Partizana) Zoran (Savić) da okrene nekog menadžera i da mu kaže da želi tog i tog igrača. Pitaće ga koja je ponuda, Zoran će mu dati ponudu 'iks', pa će sa tom ponudom da ode u drugi, treći klub i naravno da dolazite u situaciju u kojoj su te situacije veoma teške", dodao je Obradović.

"Pričam sa igračima prije nego što potpišu i pitam ih 'Koji su tvoji motivi, zbog čega želiš da dođeš u Partizan? Rijetko se dešava da mene igrač prvi pita kakva će biti njegova uloga i da ti tako pokaže da je ozbiljan. A, kada dolazite u vrhunski klub, u ovom slučaju Partizan, traže garanciju da će da budu bitni i da će da igraju. A onda dođe duplo kolo u Evroligi, a onda pitaju moje pomoćnike - 'Koga trener sad ne skida, mogu ja da odmorim?'"

"Onda dođete u situaciju pa kažete 'Dobro momci, igra se finale NBA lige i imate tamo timove gdje je prosječna minutaža startne petorke po 44 do 46 minuta po igraču. Za to ste plaćeni, igrajte. A, mi ovdje u različitim takmičenjima gledamo da ne opterećujemo igrače koji ne igraju Evroligu. Tako sam govorio i za sebe - da, dobar mi je ugovor, ali imam odgovornost za to", rekao je Obradović.