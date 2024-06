Prvi rival na turniru je Brazil (2. 7), dan kasnije Crna Gora igra protiv Kameruna. Polufinale je šestog, finale sedmog jula.

Izvor: Profimedia

Olimpijske igre (OI) su san svakog sportiste, a košarkaši Crne Gore će dati sve od sebe budu akteri smotre u Parizu, poručio je reprezentativac Nikola Vučević.

Predvođena Vučevićem, naša selekcija je prošle godine na Mundobasketu na Filipinima osvojila 11. mjesto, pa je dobila šansu da ovog ljeta, na turniru u Rigi, učestvuje u kvalifikacijama za OI. As Čikaga će i u Letoniji biti lider ekipe, koja će na Baltiku igrati u grupi sa Brazilom i Kamerunom, dok su u drugoj grupi Letonija, Gruzija i Filipini - po dvije selekcije idu u polufinale, a pobjednik na najveću svjetsku smotru sportista.

„Ovo je jedinstvena prilika, nakon dobro odrađenog Svjetskog prvenstva. Turnir u Rigi je veoma težak - samo pobjednik ide na OI. Neće biti lako - Letonija je kao domaćin favorit, Gruzija i Brazil su jake reprezentacije, Kamerun i Filipini su dobri. Na ovakvim turnirima nema lakih protivnika - svaka utakmica je bitna. Mi smo došli sa željom da se kvalifikujemo. Vjerujem da možemo“, poručio je Vučević.

Crna Gora će biti oslabljena. Od ranije je poznato da u Rigi neće biti Bojana Dubljevića, Nikole Ivanovića, Vladimira Mihailovića, Nemanje Radovića i Marka Todorovića. U međuvremenu se povrijedio Zoran Nikolić, dok su Fedor Žugić i Jovan Kljajić otkazali učešće, iako su bili na spisku, o čemu je na konferenciji govorio selektor Boško Radović.

„Ekipa je drugačija u odnosu na Svjetsko prvenstvo. To treba gledati na način da ovo bude šansa za mlađe igrače, koji će prvi put nastupiti na većem takmičenju. Pripreme su kratke - želimo da se sremimo i uigramo što bolje i da u Rigi damo sve od sebe, da probamo da dođemo do mjesta koje vodi na OI. To je san svakog sportiste, a za nas bi bio nevjerovatan uspjeh“, rekao je Baranin.

Prvi rival na turniru je Brazil (2. 7), dan kasnije Crna Gora igra protiv Kameruna. Polufinale je šestog, finale sedmog jula.

„Ne poznajem dobro Kamerun, Brazil znam malo bolje. Sve zavisi u kakvim će sastavima doći. Nekoliko puta smo igrali protiv Brazila, čak i na SP u Kini. Fizički su jaki, igraju brzo. Vjerujem da protiv svih imamo šansu - da ne vjerujem ne bih ni dolazio ovdje, nego bih otišao sa porodicom na odmor. Najbitnije je da vjerujemo da možemo da prođemo“, jasan je Vučević.

Centar Čikaga je najiskusniji u ekipi. U Rigi će biti dosta mladih igrača.

„Većinu njih poznajem. Neke sam gledao na Evropskom prvenstvu za mlade u Podgorici prije dvije godine. Mislim da je ovo sjajna prilika za njih - da dobiju šansu da odigraju velike utakmice. Biće motivisani, donijeće nam energiju. I to može mnogo da znači - ponekad mladi igrač, koji je željan dokazivanja, može mnogo da utiče i pomogne ekipi. To je sjajna prilika za njih da odigraju dobro i da nam pomognu da dođemo do pobjeda koje su nam neophodne za OI. Nedostajeće nam iskusniji igrači, koji su dugo bili tu, šteta za njih da neće biti u prilici da igraju, jer se prvi put ukazala šansa da se borimo za OI", rekao je Vučević.

Vučević je sezonu završio sredinom aprila. I pored toga je nastavio sa treninzima, pa spreman dočekuje naredne obaveze.

„Nisam pauzirao poslije sezone, nastavio sam sa treninizima. U Orlandu sam trenirao, potom u Beogradu sa Dinamikom, u Crnoj Gori sa Podgoricom. Osjećam se dobro, spreman sam. Treninzi, a onda i mečevi na Akropolis kupu će mi dosta pomoći da uhvatim ritam i budem u takmičarskoj formi. Kad dođe turnir mislim da neće biti problema“, poručio je Vučević.

Godinama je dobra atmosfera zaštitni znak reprezentacije.

„Vjerujem da je hemija ključni razlog za dobar rezultat na Filipinima prošle godine. Kvalitet je bitan, ali hemija koju smo imali nas je nosila. Pogotovo kad je ovako kratak period za pripeme - to će biti mnogo bitno. Sve su to dobri momci koji su željni da se napravi dobar rezultat. Nema ličnih interesa", objasnio je Nikola Vučević.

Crna Gora će kompletne pripreme odraditi u Podgorici, dok će od 25. do 27. juna učestvovati na Akropolis kupu, gdje će igrati protiv Grčke i Bahama.