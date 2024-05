Dva košarkaša dala su prilično različite izjave policiji i drugačije su interpretirali tuču.

Izvor: MN Press/MONDO/Uroš Arsić

Ne prestaje bura oko sukoba Džejmsa Nanelija i Stefana Lazarevića i njihove tuče pred treću utakmicu finala ABA lige. Na kraju ni jedan ni drugi nisu igrali na tom meču, a sada je "Informer" došao u posjed iskaza obojice košarkaša. Oni su morali na ispitivanje u policijiu, a iskazi im se ne poklapaju.

Što se tiče Stefana Lazarevića on je istakao da je primijetio Džejmsa Nanelija i pitao ga pitanje vezano za incident sa prethodne utakmice. Zatim je navodno Naneli krenuo da ga psuje, a onda ga je i udario. Ovo je kompletno svjedočenje košarkaša Crvene zvezde:

"Dana 19. 5. 2024. godine ja sam kao član Košarkaškog kluba Crvena zvezda došao sa svojim klubom na zakazani pripremni trening u 11.15 časova u Beogradsku arenu. Po dolasku u Beogradsku arenu sa timom sam otišao u svlačionicu kako bih se spremio za trening. Kada sam se spremio za trening ja sam krenuo ka prostoriji gdje je smještena teretana, a ona se nalazila preko puta Zvezdine svlačionice.

Kada sam izašao iz svlačionice ja sam vidio da se ispred mene nalazi igrač KK Partizan Džejms Naneli koji je imao sa mnom sukob u toku utakmice na kojoj me je uhvatio za vrat. Isti je bio u društvu sa takođe igračem Partizana Džejlenom Smitom. Ja sam se Naneliju obratio po imenu na engleskom jeziku, a zatim mu prišao i upitao ga takođe na engleskom jeziku: ‘Da li je normalno da hvataš čovjeka za vrat za vrijeme utakmice?’ na šta mi je on odgovorio: ‘Da, jeste’, a zatim je krenuo da psuje nešto na engleskom jeziku.

On je u jednom trenutku krenuo da uzmiče unazad jer smo bili relativno blizu licem u lice, da bi on u jednom trenutku svojom desnom rukom stegnutu u pesnicu udario me u predjelu lica sa lijeve strane u predjelu lijevog oka, a ja sam ga potom uhvatio za njegov vrat i oborio ga na pod. Dok sam ga držao za tijelo na podu, osjetio sam da me igrač Partizana Džejlen Smit vuče oko struka kako bi nas razdvojio, a u tom trenutku su izletjeli ostali moji saigrači gdje su nas razdvojili.

Pošto su nas razdvojili, nije više bilo sukoba i svako je otišao u svoju svlačionicu. Ja sam poslije tog događaja odradio cijeli trening i nakon toga je došao klupski doktor Nebojša Mitrović koji mi je sanirao povredu na licu, a u međuvremenu se pojavila patrola policije. Ja sam po proceduri koju mi je naložila policija otišao u KBC Bežanijska kosa gdje sam izvršio potrebne preglede i dobio ljekarski nalaz“, stoji u policijskom zapisniku do koga je došao "Informer". Evo kako je poslije tuče izgledao Stefan Lazarević:

Što se tiče Džejmsa Nanelija, on je istakao da je po završetku treninga prvo čuo nekoga iz svlačionice Crvene zvezde da mu se obraća, a onda je i vidio Stefana Lazarevića koji mu je prolazio i unosio mu se u lice. Prema njegovom svjedočenju poslije toga ga je krilni košarkaš Crvene zvezde uhvatio za vrat, a potom je krenuo da ga udari. Pročitajte kompletno svjedočenje košarkaša Partizana:

"Dana 19. 5. 2024. godine ja sam kao član Košarkaškog kluba Partizan došao sa svojim klubom na zakazani pripremni trening u 10 časova u Beogradsku areni. Sam trening je trajao oko sat vremena i oko 11 časova poslije završetka treninga ja sam se sa terena za košarku hodnikom uputio ka svlačionici. U jednom trenutku ja sam prolazio pored svlačionice košarkaša Crvene zvezde i tek što sam je prošao ispred mene je bio Džejlen Smit na korak ili dva.

Kada sam prošao Zvezdinu svlačionicu čuo sam muški glas koji mi se obratio pretećim tonom riječima na engleskom: ‘What’s up!’, te smo se Džejlen Smit i ja instiktivno okrenuli i tada sam vidio da se radi o košarkaškom igraču Crvene zvezde Stefanu Lazareviću. Kada sam se okrenuo ka Stefanu, ja sam mu se upitno obratio riječima: ‘Whats up?’, a onda mi se Stefan na engleskom jeziku obratio riječima: ‘What the fuck was that about last game?’, a ja sam mu odgovorio riječima: ‘What do you mean?’, da bi Stefan zatim krenuo da mi prilazi i unosi mi se u lice.

Ja sam potom napravio korak unazad kako bi se povukao od njega, da bi me nakon toga Stefan uhvatio svojom desnom rukom s prednje strane za vrat i tako me držao, da bi nakon toga krenuo da me udari u predjelu lica, ali sam se ja tijelom izmakao u stranu i svojom lijevom rukom sklonio njegovu desnu ruku sa vrata i instinktivno desnom rukom udario u predjelu glave.

Kako su mi patike bile odvezanih pertli a vjerovatno sam se okliznuo na odložene upotrebljene peškire, ja sam pao na pod na desni bok pokušavajući da odmah ustanem, ali je Stefan odmah skočio na mene i rukom mi je gurao glavu prema podu. Kada me je Stefan napao, Džejlen Smit je pokušavao s leđa da ga odvoji od mene, ali nije bio dovoljno snažan da to uradi u potpunosti, da bi onda prišao Zvezdin igrač Trej Tompkins koji je pomogao Džejlenu Smitu da ga u potpunosti odvoji od mene.Uspio sam da ustanem i tada su prišli ostali igrači Crvene zvezde kako bi smirili cijelu situaciju", piše u izjavi Džejmsa Nanelija.