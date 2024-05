Partizanov košarkaš rekao kako je izbila tuča između njega i Stefana Lazarevića, košarkaša Zvezde.

Izvor: MN Press

Partizanov košarkaš Džejms Naneli oglasio se saopštenjem posle tuče sa Stefanom Lazarevićem uoči "vječitog derbija" u finalu ABA lige. On tvrdi da je bio napadnut, da ga je košarkaš Zvezde uhvatio za vrat, da je ka njemu "letjela pesnica" i da se branio.

Naneli je svoje obraćanje javnosti naslovio riječima: "Ja sam ko sam. Ne ono što misliš da jesam. Ne ono što želiš da budem. Ja sam ja". Poruku je uputio "Klikbejt umjetnicima", kojima je poručio: "Nisam napao nikoga, molim vas nemojte više klevetati moje ime".

Pročitajte šta je Naneli napisao, dan nakon što je dao izjavu u policiji, a Lazarević iz policije otišao u Urgentni zbog zadobijenih povreda lica. "Fabrikacija i manipulacija nije bila neophodna u ovoj situaciji, jer postoji snažan video dokaz koji je otkrio da sam morao da zaštitim sebe od agresivnog pojedinca. Nakon što sam pokušao da deeskaliram situaciju za koju sam osjetio da nadolazi, leđa su mi bila doslovno pribijena uz zid i ruka mi je bila oko vrata, a pesnica je letjela ka meni. Nisam imao drugi izbor nego da se odvojim od njega. Nema mržnje prema njemu i nadam se da je dobro".

"Svaki narativ o meni u kojem ne stoji da sam pošteno i iskreno ljudsko biće ne može biti istinit, niti će biti prihvatljiv. Nikad neću biti perfektan, niti stremim ka tome, samo učim iz svojih grešaka, dok smatram sebe odgovornih da postanem boljim nakon grešaka iz prošlosti. Uzgred, nisam rasista, da znaju oni koji tvrde da jesam, dok me nazivaju crnim majmunom, šalju mi banane (volim ih u smutijima, mada to nije moj omiljeni izbor), nebrojenu količinu riječi na "N" ("crnčugo" na engleskom, prim.novin), dok mi šalju prijetnje... I ništa od toga neće uticati na moje mišljenje o velikim ljudima u Srbiji sa kojima sam izgradio odnos tokom svog vremena ovdje"

"Bez obzira na to šta mislili o meni, to neće promijeniti mišljenje onih koji me zaista poznaju i vole. Ničemu stvarnom ne možete prijetiti, ništa nerealno ne postoji", saopštio je Naneli.

Posle povratka iz policije u Beogradsku arenu, Naneli se zagrijavao za derbi protiv Crvene zvezde, ali odlukom trenera Željka Obradovića nije bio dio tima. Šef struke crno-bijelih rekao je da je preuzeo punu odgovornost za taj svoj potez.

"Rekli su mi u kancelariji šta se dogodilo, krenule su ovakve i onakve priče, ko je započeo, šta se desilo, stravično ružna slika i ne opravdavam. Da li je igrač Zvezde započeo i šta je uradio, ne znam, šta je Naneli uradio - takođe, nisam ulazio da gledam sajtove, muka mi je bilo kad sam čuo da je došlo do takve situacije. Odluka da Naneli ne bude u timu je bila moja, jer sam mislio da jednostavno nije bio spreman da igra posle toga što se desilo jutros i posle toliko sati provedenih u policiji. To je odluka koju donosiš kada vodiš računa o timu. Mislio sam da je to ta odluka i stojim iza toga. Naravno, nemam razlog da ne vjerujem Džejmsu u to što mi je ispričao, ali znate kako, svako mora da odgovara za svoje postupke. Postoje organi koji će da se bave time, da ispitaju šta je bilo, pominje se da nema nekih minuta sa videa, neću da ulazim u neke stvari, žao mi je što se dogodilo Mislim da je taj Lazarević koliko znam izvanredan momak i žao mi je što je došlo do takve situacije. Žao mi je zaista da se o tom incidentu pred finale priča i da je to nešto što je u ovom trenutku dobilo toliko prostora. Situacija za koju ne bih poželio da se ikad više dogodi", rekao je Željko Obradović

Pogledajte povrede košarkaša Zvezde: