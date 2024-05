Jokić se oglasio povodom Olimpijskih igara u Parizu.

Izvor: MN Press

Najbolji igrač NBA lige završio je sezonu već u polufinalu Zapadne konferencije - ekipa Denver Nagetsa nije uspjela da odbrani titulu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a poraz od Minesote u sedmoj utakmici znači i kraj sezone za Nikolu Jokića. Mnogi su se odmah nakon toga zapitali da li to znači da će srpski as imati dovoljno vremena da se oporavi za Olimpijske igre u Parizu, a i on je morao da misli o tome!

Košarkaši Minesote plasirali su se u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su gostima u odlučujućem, sedmom meču pobijedili aktuelnog šampiona Denver sa 98:90.

Denver je vodio sa 15 poena razlike na poluvremenu (53:38), a početkom treće dionice aktuelni šampioni su stigli i do plus 20.

U tom trenutku Denver je potpuno stao, a Minesota je do kraja treće četvrtine uspjela da nadoknadi zaostatak.

Gosti su nastavili s dosta boljom igrom i u posljednjoj dionici, tri minuta prije kraja stigli i do plus 10 i prednost sačuvali do kraja meča.

Minesotu su do pobjede predvodili Karl Entoni Tauns sa 23 poena i 12 skokova i Džajden Mekdanijels sa 23 poena i šest skokova, a pratili su ih Entoni Edvards sa 16, Rudi Gober sa 13 i Naz Rid sa 11 poena.

Najbolji u ekipi Denvera bili su srpski centar Nikola Jokić sa 34 poena, 19 skokova i sedam asistencija i Džamal Marej sa 35 poena.

Minesota će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Dalasa i imaće prednost domaćeg terena, a prvi meč je na programu u noći između srijede i četvrtka.

Košarkaši Indijane plasirali su se u finale Istočne konferencije, pošto u sedmom meču u gostima pobijedili Njujork sa 130:109.

Najefikasniji kod Indijane bili su Tajris Halibarton sa 26 i Paskal Sjakam i Endrju Nembard sa po 20 poena.

Kod Njujorka bolji od ostalih bio je Donte Divićenco sa 39 poena.

U finalu Istočne konferencije Indijana će igrati protiv Bostona, a prednost domaćeg terena će imati Boston.

Na konferenciji za medije nakon bolnog poraza pred domaćim navijačima i eliminacije iz plej-ofa, novinari su upitali Nikolu Jokića da li je razmišljao o nacionalnom timu Srbije. Reprezentacija se učešćem u finalu Mundobasketu prethodne jeseni direktno plasirala u Pariz, ali je i dalje veliko pitanje da li ćemo najboljeg igrača Denvera gledati u dresu nacionalnog tima.

"Ne znam prijatelju, vidjeću, moraću da razmislim", rekao je Nikola Jokić na konferenciji nakon sedmog meča Denvera i Minesote. Ukoliko se odluči da nastupi za reprezentaciju, to će biti njegov povratak u nacionalni tim nakon jednog velikog turnira pauze. Jokić je propustio Svjetsko prvenstvo na Filipinima, ali je igrao prethodno Evropsko prvenstvo čiju smo grupnu fazu igrali u Češkoj, a nokaut mečeve u Njemačkoj.