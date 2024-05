Nikola Jokić zvanično je MVP NBA lige, treći put u poslednje četiri godine!

Nikola Jokić je zvanično najkorisniji igrač NBA lige ("Most valuable player"), treći put u karijeri! Dobio je veliko priznanje nakon što je maestralno vodio aktuelne šampione, Denver Nagetse, kroz takmičarski dio u kojem su zauzeli treće mjesto na tabeli Zapadne konferencije (57-25), iza Oklahome (57-25), a na nivou lige samo su Boston Seltiksi bili uspješniji 64-18).

Sa nevjerovatnom, trećom MVP nagradom u karijeri, Jokić se izjednačio se trojicom takođe neponovljivih NBA asova, Mozesom Melounom, kao i Larijem Birdom i Medžikom Džonsonom, tandemom najvećih košarkaša na svijetu tokom osamdesetih godina. Eto koliko je veliki postao Nikola iz Sombora, rođen 1995. godine koji je u NBA ligi za 10 godina postao šampion sa Denverom, trostruki MVP i jedan od najvećih igrača koji su ikad stali na teren i bez konkurencije najveći evropski košarkaš svih vremena. Pročitajte u kakvom je društvu Jokić:

6 MVP priznanja - Karim Abdul Džabar 5 - Bil Rasel, Majkl Džordan4 -Vilt Čemberlejn, Lebron Džejms 3 - Mozes Meloun, Lari Bird, Medžik Džonson, NIKOLA JOKIĆ 2 - Bob Petit, Karl Meloun, Tim Dankan, Stiv Neš, Stef Kari, Janis Adetokumbo

U svojoj trećoj MVP sezoni, Jokić je prosečno postizao po 26,4 poena i bio je deseti strijelac lige, kao i četvrti skakač u NBA sa 12,4 skokova, odnosno treći asistent sa devet skokova. Takvom, raznovrsnom igrom, maestralni Jokić je napravio revoluciju u NBA ligi i podigao značaj centra na drastično veći nivo nego u eri u kojoj su Golden Stejt Voriorsi dominirali.

Da bi ga čuvali, Minesota Timbervulvsi su u aktuelnu plej-of seriju ušli sa "do vrha" napunjenom centarskom linijom - Rudijem Goberom, četvorostrukim najboljim defanzivcem lige, ofanzivnim specijalistom Karl- Entonijem Taunsom i najboljim šestim igračem lige, Nazom Ridom. Svi oni potrebni su da se zaustavi najbolji košarkaš današnjice, čija će dominacija sigurno još dugo trajati. Za sada im dobro ide i vode 2-0, ali pobjede i porazi se događaju i najvećima, kao i titule, ali i eliminacije iz plej-ofa. Sve to je prolazno, a zauvijek ostaje da je Nikola Jokić iz Srbije trostruki MVP i da se nije u Americi pojavio igrač iz Evrope koji je uspio da ostvari što i on.