Izvor: MN Press

Košarkaši SC Derbija su propustili veliku šansu - izgubili su večeras od Crvene zvezde (83:81) u prvom meču četvrtfinala AdmiralBet ABA lige, iako su tokom utakmice imali i 18 poena prednosti.

Vodili su košarkaši Derbija skoro 39 minuta.

“Čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Ne bi bilo nezasluženo da smo mi pobijedili. Dopustili smo devet ofanzivnih skokova i sedam trojki u posljednjoj četvrtini. Bili smo OK do završnice, ali su oni ogromni, imaju atleticizam i to je odlučilo utakmicu – devet ofanzivnih skokova u posljednjoj četvrtini”, rekao je nakon meča trener SC Derbija, Dejan Jakara.

Druga utakmica je narednog ponedjeljka (18:30) u Podgorici.

“Poslije ovakve utakmice je teško bilo šta reći. Naravno da nismo podigli bijelu zastavu. Spremićemo se. Igrači su taktički bilo na vrhunskom nivou, ali na kraju kad ne možeš da uhvatiš skok, to nije taktika. Oni imaju igrače kao što su Miloš Teodosić i Nemanja Nedović koji mogu da odluče utakmicu. To moramo da zaustavimo i nastavimo u istom ritmu", poručio je Jakara.