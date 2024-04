Miško Ražnatović potvrdio da Nikola Topić odlazi u SAD.

Izvor: MN Press

Plejmejker Crvene zvezde Nikola Topić prijavljen je za NBA draft ove godine, zakazan za 26. i 27. jun. Potvrdu da će najveći talenat crveno-bijelih i srpske košarke biti u Americi potvrdio je njegov agent, Miodrag Ražnatović.

"Nikola Topić, Zvezda u usponu ABA lige za 2024. godinu i član idealne petorke lige, prijavljen je za NBA draft", objavio je najuticajniji srpski agent. Tim riječima je ozvaničeno ono što se i predviđalo, da će Nikola ovog ljeta početi da ostvaruje san o odlasku u NBA, gdje bi mogao da ode kao visoki "pik" drafta.

Prema poslednjim procjenama, Topić bi mogao da bude odabran među pet najviših "pikova", a možda i među najviša tri, što znači da će prvi timovi koji budu birali talente za svoje timove razmatrati upravo srpskog košarkaša.

Sin legendarnog reprezentativca i kapitena Zvezde Milenka Topića prošlog ljeta vodio je juniorsku reprezentaciju Srbije do zlata na Evropskom prvenstvu u Nišu, počeo je sezonu u Megi i igrao impresivno, a onda se početkom 2024. godine vratio u Zvezdu sa pozajmice i nažalost doživio tešku povredu. S obzirom na to da je od tada proteklo četiri mjeseca, sve je realnije da se Topić ove sezone neće ni vraćati zbog oporavka, posebno s obzirom na povećani oprez sa kojim u Zvezdi prate napredak njegovog povređenog kolena.

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je da bi klub volio da on ostane, a da će u slučaju odlaska na Mali Kalemegdan "lijeći" obeštećenje. "Topić ima ugovor još četiri sezone. Da li može da ode? To košta, to je računica. Od odlaska Mileta Ilića dobili smo 1,5 miliona dolara, sad bi bilo mnogo više. Volio bih da Topić ostane u Zvezdi, kao što je bila njegova odluka da ode u Megu i da se vrati sad u Zvezdu. On treba da odluči, vidjećemo kako će ići", rekao je Čović u podkastu "Luka i Kuzma".