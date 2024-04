Trener crno-bijelih otkrio detalj iz svlačionice.

Izvor: MN Press

KK Partizan putuje u srijedu u Njemačku, na važno evroligaško gostovanje Albi (četvrtak, 20.30 časova). Uoči tog meča, trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o treningu jutro poslije pobjede protiv Budućnosti. Najavio ga je odmah poslije meča, očigledno nezadovoljan doprinosom pojedinih igrača, uz poruku da će na njemu da "vidi šta se događa". Ipak, na molbu kapitena Kevina Pantera, svi igrači su dobili odmor.

"Najavio sam (poslije utakmice) trening, razmišljajući da bi igrači koji nisu imali veliku minutažu trebalo da rade. To jutro poslije utakmice ustali smo vrlo rano, a kapiten Kevin Panter zamolio me je da ne idu na trening jer su umorni. I izašao sam im u susret. To je to. Inače, praksa će biti da oni koji manje igraju, imaju trening na slobodan dan, bez obzira na to kakav je program utakmica", objasnio je Obradović na treningu.

Govoreći o gostovanju Albi, on je govorio o bori za plasman u Top 10 Evrolige.

"Nema vraćanja na ono što je iza nas, nego samo na ono što je ispred nas. Znamo da mnogi timovi imaju velike šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Naša sreća je da negdje zavisimo od nas samih. Prema tome, treba da se pripremimo i da sutrašnju utakmicu odigramo na najbolji mogući način. Kad se priča o Albi nekoliko stvari je bitno, pod broj jedan da zavise mnogo od njihove tranzicione igre, da su u tom dijelu najopasniji. Treba da vodimo računa da ih zaustavimo, to znači da kontrolišemo napad i da ne dozvolilo dobre procente šuta prije svega za dva poena u tranciziciji. To je prvi neki faktor o kome moramo da vodimo računa, a drugi je da su oni tim koji voli da mijenja odbranu, da igraju zonsku odbranu i zonski presing. Takođe, treba obratiti pažnju na to i imati dobar napad, ponovo se vraćamo na isto, ne dozvoliti da iz zonske odbrane postižu lake poene. To su najbitnije stvari, moramo još jednom da znamo koliko nam je važna utakmica, i nadam se da ćemo biti na nivou koji je potreban da bismo dobili utakmicu", istakao je Obradović.







