Željko Obradović je izgleda potpisao produžetak saradnje sa Partizanom.

Željko Obradović ostaje u Partizanu! Trofejni srpski stručnjak izgleda je potpisao novi ugovor sa klubom. Tako je bar izgledalo po početku utakmice sa Baskonijom. Zbog jednog detalja je Arena "eksplodirala".

Pred start meča navijači su mu skandirali, uz riječ ugovor i posle toga se on okrenuo ka njima, sa tablom u rukama i pokazao znak rukom i potpis kao signal da je sve u redu i da je potpisao. Bio je to potez koji je oduševio sve u najvećoj dvorani na Balkanu. Odmah posle toga seo je na klupu i počeo da se smije, a navijači su nastvili da mu skandiraju i aplaudiraju.

Da bi ovako nešto moglo da se dogodi naslućivalo se krajem februara kada je pričao o svojoj budućnosti i svojoj karijeri. "Ja ne vidim sebe nigdje sem u ovom klubu. Ili ću biti ovdje ili neću raditi. Mnogo je lako. E sad, kako će to da bude u nastavku, vidjećemo", rekao je Obradović. Pogledajte i taj detalj i potez:

Navijači nikada nisu imali dilemu, transparentima su mu pokazali da žele da ostane. "Hvala im na svoj iskazanoj ljubavi. Valjalo je zbog ovoga i roditi se i doživjeti. Mnogo sam razmišljao i upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači su neka snaga. Oni su mi najbitniji i ovo se radi zbog njih. Ja sam rekao da je snaga u ovim ljudima, navijačima. Ono što je najvažnije je da se nastavi ova tradicija privrženosti prema klubu. Meni je srce puno kada se vide ovoliko djece u hali. Jedna stvar su rezultati, jedna stvar je da se bude dio elite, što je Evroliga ali najvažnija stvar je da edukujete i pravite nove navijače. Ja znam posle svake utakmice koliko me djece sa roditeljima čeka", dodao je on.

Obradović je 25. juna 2021. godine potpisao trogodišnji ugovor i tada je obradovao navijače crno-bijelih. Jedna od stvari koju žele i on i klub jeste A licenca Evrolige. "Meni je uvijek najvažnije mišljenje saradnika, igrača i navijača. Tu sve počinje i završava se. Klub je rastao i raste i svi su prepoznali. Evroliga prepoznaje kada je jedan klub stabilan i kada klub ima svoje izvore finansiranja. To čine ovi navijači, oni su ta snaga kluba i daju da Partizan može pred Evroligu izađe sa dobrim planom. Što se tiče toga ja sam veliki optimista, ali da ne žurimo. Zaista mislim da mi zajedno sa našim navijačima predstavljamo državu na najbolji mogući način", zaključio je Obradović.

