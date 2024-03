Trener Partizana govorio na španskom u Barseloni

Izvor: YouTube/ Barca Videos

Poslije poraza svog Partizana od Barselone, trener crno-bijelih Željko Obradović ukazao je na to da je pad u posljednjih 10 minuta koštao njegov tim šanse da iznenadi favorita. Rezultat posljednje četvrtine bio je 20:8 u korist domaćina.

"Čestitam Barseloni na zasluženoj pobjedi, odigrala je dobar meč. Tri četvrtine smo bili u igri, iako nijesmo dobro počeli drugo poluvrijeme. Vratili smo se, odlučila je posljednja de

ionica, agresivnost u odbrani je uticala na naše izgubljene lopte i njihove lake poene. Hvala navijačima što su došli, gdje god da igramo dolaze da nas podrže. Rekao bih da nijesmo sa naše strane dali ono što su očekivali od nas", rekao je Obradović.

U razgovoru na španskom jeziku, Željko Obradović najpre je odgovorio na pitanje šta je falilo njegovom timu za trijumf. "Rekao sam da smo tri četvrtine bili dobri, iako nijesmo počeli drugo poluvrijeme dobro. Trebalo je da razumijemo igru, da možemo da pravimo faulove kada nemamo probelma sa faulovima i to nam fali cijele sezone. Pokušavam, pričam o tom aspektu u igri, ali nijesmo sposobni da to razumijemo. Uz to, igrali smo protiv ekipe koja je odlična, lopta se odlično kreće, dali su neke lake poene u tranziciji gdje nijesu oni bili u tolikoj prednosti, samo mi nijesmo znali ko koga brani."

"Ponavljam, tri dionice smo bili u igri, ti nam se dešava mnogo često ove sezone, trebalo bi da igramo hladne glave, to se ne radi. Ako igraš na jedan način u odbrani i onda dobiješ lake poene u posljednje dvije-tri sekunde napada, onda se radi o nedostatku koncentracije."

Upitan da uporedi Barselonu od prošle sezone, kada je vodio njegov prijatelj i bivši igrač Šarunas Jasikevičijusom, sa sadašnjom Barsom, koju vodi Rože Grimau, Obradović je uzvratio: "Imaš ti dovoljno vremena da razmisliš o ovom pitanju i da daš odgovor? Ja na ovo pitanje neću odgovoriti. Barsa igra odlično i ove i prošle godine i kandidati su za F4 i titulu kao i prethodne tri godine. Pričamo o Barsi. Šta je cilj Barselone? Da li ima nešto drugo? Hoće titulu u svakom takmičenju jednostavno je."

Šta Partizan mora da uradi bolje za plasman u plej-in? "Ne bi bilo loše da pobijedimo neki meč. Da probamo tako, četiri od pet utakmica igramo kod kuće. I to je nešto što je činjenica, da igramo bolje kod kuće. Imamo Baskoniju, Real, pa Olimpijakos, onda put u Berlin, pa Valensija. Sve to su kvalitetne ekipe, moramo da probamo sve. Mečevi su teški, mnogo smo gubili zbog naših grešaka, zato smo tu gdje jesmo. Razmišljamo o tome šta možemo bolje, borićemo se do kraja. Ne sviđa mi se kada vidim tim koji se ne bori do kraja. Bilo je nekih momenata, ovo je košarka, moraš da budeš spreman u svakom momentu, da razumiješ i čitaš šta se dešava na terenu. Odluke, taktičke ili lične od strane igrača."

Kako vidi stanje igrača Partizana, mentalno i emotivno? Za njima je pet evroligaških poraza u posljednjih šest kola. "Uvek je bitno kontrolisati emocije, imamo neke igrače koji nijesu u najboljem momentu i to je očigledno. Imamo druge koji se vraćaju poslije nekih pehova. Imamo takav ritam nema vremena za treninge, pričamo, razgovaramo o svemu, nije lako. Košarka se promijenila u tom smislu, ranije si imao tri-četiri treninga pred meč. Sada jedan trening i eventualno nešto na dan utakmice, nije lako. Ekipe koje imaju smirenost, za takve timove je lakše i to se vidi. Ne žalim se, imamo smirenost i možemo da igramo bolje. Gledajući posljednja tri poraza od Armanija, Virtusa i Bajerna, sve smo sami izgubili, uz svo dužno poštovanje prema tim timovima.".

Partizan sljedeće nedjelje u sedmici "duplog programa" igra oba meča u Štark areni, protiv Baskonije i Real Madrida, a potom će do kraja ligaškog dijela kod kuće igrati protiv Olimpijakosa, u gostima protiv Albe i na kraju kod kuće protiv Valensije.