Predsjednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović oglasio se povodom navoda o poslovanju njegovog kluba.

Izvor: MN Press

Nakon što se KK Partizan oglasio zbog sajber napada kojima je izložen predsjednik kluba Ostoja Mijailović je na svom tviter nalogu odgovorio na navode predsjednika KK Crvena zvezda Meridianbet Nebojše Čovića.

Gostujući na "TV Prva" Čović je govorio o finansijskom stanju u oba vječita rivala, kao i o sredstvima koje crno-bijeli i crveno-bijeli dobijaju kao pomoć od same države. Sada je na to odgovorio i Mijailović.

"Kad se dva dana neko sklanja uz nemušta opravdanja, a onda u javnost izađe sa nekim poređenjima koja su izbjegavanje činjenica....11 je uvijek više nego 5, osim kada je u pitanju pozicija na tabeli. Kao što je 2,5% od onih kojima se pjevalo zbog ideologije mnogo veće od reprograma. Ipak, ljepše je čitati samo brojeve koji vam se sviđaju", naglasio je predsjednik KK Partizan.

Čović je govorio o poreskim dugovima, kao i o nekim zaostalim plaćajima o prošlosti. "Isticali smo koliko smo novca dobijali godinama niti su naši navijači pjevali onu pjesmu o Arapima, Rusima. Sam predsjednik je rekao da duguju 6 miliona eura za porez, vidim u konsolidovanom bilansu da je to oko 600 miliona dinara. Mi dugujemo nešto manje od milion eura, imamo nesporazum koji ćemo nadam se riješiti, a to je obračunavanje poreza. Zvezda je 2011. godine blokirana zbog duga za porez od 80.000 eura, blokirana, što je ušlo u UPPR. Neko nije blokiran zbog duga od 10 miliona eura koliko je bilo. Sam predsjednik je rekao da su dobijali novac, 401.200.000 dinara u septembru 2023. godine i kada se sve sabere, uplaćen je dio poreza i ostalo je oko 6 miliona. Ne razumijem što se mi tu ubacujemo. Kada država daje pare onda je u obavezi da kontroliše kako je dala pare i kako su potrošene. Zašto je problem ulaska budžetske i poreske inspekcije? Nije to nikakav problem za nas. Kada država uđe i kontorliše, onda je dužna da pruži informaciju u javnosti i da ona bude apsolutno tačna", istakao je između ostalog Nebojša Čović.