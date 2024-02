Veliko iznenađenje u Botevu!

Košarkaška reprezentacija Bugarske pobijedila je Njemačku 67:62 u Botevu (7:19, 21:28, 11:18, 28:17), pokazavši da u FIBA "prozorima" zaista svako može da pobijedi svakog. Bivši košarkaš Partizana, sada as Baskonije, Kodi Miler Mekintajer predvodio je Bugare do trijumfa protiv prvaka svijeta sa 23 poena, uz pet skokova i četiri asistencije. U posljednjoj četvrtini, on je ubacio 14 poena i direktno donio trijumf Bugarima u kvalifikacijama za Eurobasket 2025.