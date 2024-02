Dušan Beslać zaigrao je za reprezentaciju Srbije.

Izvor: MN Press

"Pobjeda je bitna, ali ako uz do dođe još nešto, kao dva nova igrača Dušan Beslać i Nikola Đurišić, onda je i to važno". Ovu rečenicu izgovorio je Svetislav Pešić poslije trijumfa protiv Finske i tako dao dodatno na značaju dvojici igrača koja su zaigrala u dresu sa nacionalnim grbom.

Jedan od njih je upravo Beslać (25), momak rođen u Somboru koji je profesionalnu karijeru počeo u Smederevu, pa je igrao za Dinamik i Vojvodinu i onda je otišao u inostranstvo. Trenutno nosi dres Avtodora. Bilo je spekulacija da ga Partizan želi i da bi mogao da ode u tim Željka Obradovića, ali je na kraju njegov menadžer Miško Ražnatović potvrdio drugu destinaciju.

Našao se Dušan na spisku selektora Pešića i pred Svjetsko prvenstvo. Bio je na široj listi i na kraju nije ušao u najuži izbor, odnosno među putnike koji su na kraju osvojili srebro na Mundobasketu. Njegov talenat je nesporan, krasi ga odličan šut, posebno za tri poena.

Bio je MVP domaće lige sa prosjekom od 21,6 poena po meču i te partije u dresu Novosađana privukle su pažnju mnogih klubova. Ove sezone je u dresu Avtodora odigrao 27 mečeva, sve duele počeo je kao starter. Prosječno bilježi 9,9 poena po meču, uz 4,3 skoka. Njegov tim sezonu nastavlja u plej-autu VTB lige i trenutno je na četvrtoj poziciji, bori se za prva dva mjesta koja vode u plej-of i plasman u četvrtfinale.

U Rusiji ga trenira Milenko Bogićević, dugogodišnji pomoćnik Saše Obradovića i on je imao samo riječi hvale. "Dušan je mlad i talentovan igrač, umije odlično da 'čita' stanje na terenu, ima dobru anticipaciju, kao da je mnogo iskusniji za svoje godine. Ima mnogo potencijala i prostora za napredak. Srećan sam što imam takvog igrača i uvjeren sam da će nam pomoći", poručio je Bogićević.

Bio je Beslać u timu i u februaru 2022. godine kada je Srbija igrala sa Slovačkom i tada je pričao sa medijima. "Na neki način me poziv iznenadio, čast mi je što mi je selektor Pešić dao priliku da budem ovdje. Trudim se da što više naučim. Što se moje igre tiče, to su šut za tri, odbrana, trčanje i skok, to od mene može da se očekuje", rekao je Dušan.

Na to je dodao i jedan interesantan detalj. "Kada god da kreneš da treniraš košarku sanjaš da čuješ tu himnu, da osvojiš nešto, tako da je ovo zaista vrhunac karijere", dodao je Beslać.

Protiv Finske Dušan je na parketu proveo 19 minuta, dao 7 poena, uz 2 skoka i ostaje da se vidi hoće li biti u sastavu za naredni meč sa Gruzijom (ponedjeljak, 18 časova). Za duel sa Fincima Kari je "precrtao" Ognjena Dobrića, Uroša Trifunovića i Aleksu Uskokovića, čeka se spisak za naredni meč.