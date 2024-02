Nebojša Čović pričao je o Crvenoj zvezdi, budžetu, pojačanjima...

Nebojša Čović javio se posle svih dešavanja od prethodnih dana, po završetku Kupa Radivoja Koraća. U Nišu je Crvena zvezda pobijedila Partizan i posle toga je krenula polemika. Izjava Željka Obradovića i demantovanje priče o "državnom projektu" izazvala je dosta komentara.

O tome je pričao prvi čovjek crveno-bijelih. "Neko je poricao pomoć države, kada je to bila priča, onda su eksel tabele, a sa druge strane nismo imali nikakve podatke. Sad su neki s brda, s dola. Ne priča se o pobjedi Zvezde, tituli na Kupu, izvanredno suđenje mladih sudija, evroligaški arbitri našli su neka opravdanju, neki od njih bili su na proslavi rođendana Boltauzerove supruge. Bilo je opravdanja od fizijatara i doktora, a trebalo je da sude. Nijedan trener Zvezde nije prijetio sudijama, nije prijetio i vikao 'Nećeš suditi na Evrokupu i Evroligi nikada'. Dogodila se dobra stvar, časno su odradili svoj posao, možda su neiskusniji, bilo je grešaka na obje strane i nigdje nije moglo da se prepozna da vuče za nas ili za Partizan. Podsjetilo me na 95/96 godinu kada je profesor Šaper napravio promjenu jednog broja sudija i uveo mlade. Od tih mladih su Belošević, Vojinović, Juras, da ne nabrajam", rekao je Čović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

U klub je nedavno ušla inspekcija. Dvije kontrole, Budžetska i Poreska. "Sad se rade završni računi, imamo sređenu dokumentarciju, nadam se da će biti objavljeno ono što je urađeno i da će i drugi to objaviti."

Prokomentarisao je i dešavanja na Kupu gdje su dobar utisak ostavili Borac 94 i Vojvodina i da je to pokrenulo priču da treba da postoji profesionalna srpska košarkaška liga. "KLS je kvalitetniji, jer su ulaganja još veća. Otvara to dilemu da li ima potrebe za ABA ligom ili ne. Ako hoćete otvoreno, smatram da je Srbija dostigla i sustigla nivo da može da ima sopstvenu ligu sa 10-12 klubova, baš iz Srbije. Ne računajući moguća dodavanja iz Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Međutim, ta liga nema prohodnost ka Evropi. Ne mislim da je to nemoguće, posebno pošto ima puno novih pristupa i Dubai i reorganizacija Evrolige sa 20 klubova. Imamo dodatne komplikacije, nema Rusa, pitanje da li će biti Makabija, ni oni nisu igrali domaću ligu. Nemam ništa protiv, samo da konstatujem situaciju. Kup uvek nosi određena iznenađenja i to je jako dobro", zaključio je Čović.