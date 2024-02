Miloš Teodosić sa jedne, Kevin Panter sa druge strane. Dva lidera tima na čijim plećima je bilo mnogo toga na ovom finalu Kupa Radivoja Koraća, U ovoj epizodi, jasno je ko je povukao svoj tim do trofeja, a ko nije bio najbolji kada je bilo najpotrebnije.

Crvena zvezda je savladala Partizan i uspjela da osvoji svoj četvrti Kup Radivoja Koraća zaredom, a djeluje da je cijela utakmica stala u učinak dvojice lidera. Sa jedne strane kapitena Partizana Kevina Pantera, a sa druge najiskusnijeg u redovima Crvene zvezde Miloša Teodosića.

Kada se ovlaš pogleda statistika, ne deluje da su njih dvojica imali mnogo drugačiji meč. Teodosić je ubacio 16 poena, tome je dodao 5 poena i 5 skokova, dok je Kevin Panter zamalo upisao dabl-dabl. Uz 20 poena dodao je 9 skokova i 2 asistencije.

Teodosić je na kraju imao indeks korisnosti 27 za 27 minuta na terenu, a Panter 18 za 36 minuta na parketu. Ipak, razlika u njihovim igrama donijela je prevagu na stranu tima koji se u Beograd vratio sa peharom.

MILOŠ TEODOSIĆ – GODINE SU SAMO BROJ

"Što se tiče mojih godina... Godine su samo broj", rekao je Branko Lazić poslije meča i njegove odlične partije u ovom finalu. Kako za kapitena crveno-bijelih, to važi i za lidera ovog tima Miloša Teodosića. Mnogi su sumnjali i prije nekoliko godina kada je potpisivao za Virtus koliko on može, a kamoli sada sa 36 godina. Pokazao je, toliko puta ove sezone, da može mnogo. I to ne samo u napadu.

Proglašen je, uz puno pravo, za MVP-a finalne utakmice, a indeks 27 iako govori puno, ne govori koliko je značio ekipi. Kada se lomio meč vidjeli smo Adama Hangu kako u serijama promašuje šuteve, ali tu je bio 36-godišnji Teodosić da sve to "ispegla". Na 73:68 je uhvatio skok u odbrani, na 75:68 skok u napadu, zatim je fauliran pa je asistirao za poene Nedovića kojima je praktično prelomljen meč. Kada je Partizan prišao uspio je da pogodi slobodna bacanja i definitivno stavi tačku na meč. I sve to – povrijeđen.

"Imali smo problema u pripremi utakmice, sa Teodosićem, sa Lazićem sa njihovim povredama i nijesmo znali do posljednjeg momenta da li će igrati. To mogu sada da kažem da ne bi ispalo da tražim izgovore. Zato čestitam svim ljekarima, medicinskom timu na tome što su uradili i što su ih spremili", otkrio je Janis Sferopulos posle meča.

Srce, glava i magija u rukama ne stare. Stari telo, ali u Nišu smo videli da i sa povređenim telom Miloš Teodosić može da osvoji trofej. Zato da ponovimo još jednom, uživajte dok je tu i dok možemo da ga gledamo bar jednom nedeljno u Beogradu.

KEVIN PANTER – OVO ĆE MU ZAPAMTITI!

Kapiten Partizana će morati što pre da zaboravi na ovaj meč i da se koncentriše na naredne. Nema odmora, rasporedi evropske košarke su toliko zgusnuti da se jedva i trenira, ali neće navijači i javnost zaboraviti ovaj meč Kevinu Panteru. To jest hoće, ali ako donese trofej ove sezone crno-belima.

Kapiten i ljubimac navijača crno-belih je odigrao fantastično prvo poluvreme. Ubacio je 18 poena, vodio je ekipu i bio je najzaslužniji za to što je Partizan vodio sa poenom razlike kada se otišlo na odmor. A onda je u trećoj četvrtini do samo dva poena, da bi u četvrtoj išao iz greške u grešku.

Na samom startu je izgubio loptu, zatim je promašio trojku, pa u narednom napadu izgubio loptu da bi u sljedećem promašio još jednu trojku i faulirao Miloša Teodosića. Uzeo je tada Željko Obradović tajmaut i ostavio svog lidera na klupi da malo odmori, a bez Pantera je Partizan malo bolje izgledao. Nakon odmora vratio se svježiji Amerikanac sa srpskim pasošem, uspio je da uzme skok u napadu kojim je praktično napravio poene za Džejmsa Nanelija, zatim je Nedoviću ukrao loptu i izbacio Aleksu Avramovića u kontru. Bilo je 77:74, djelovalo je da crno-bijeli mogu da "otmu" ovu pobjedu rivalu, ali opet ih je kapiten iznevjerio. Do kraja meča je dva puta promašio za dva, izgubio je jednu loptu i faulirao Jaga Dos Santosa za posljednje poene na meču.

Nije ovo ni kraj svijeta ni kraj sezone, Kevina Pantera i Partizan tek čekaju najbitniji mečevi u tri najbitnija takmičenja – Evroligi, ABA ligi i Superligi Srbije. Ipak, stajaće mu ovaj meč nad glavom, sve dok ne povede Partizan u neku novu veliku pobjedu. Kako je kraj sezone sve bliži, moraće to Panter da uradi vrlo uskoro, ako on i crno-bijeli misle da ove sezone podignu neki pehar.